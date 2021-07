Hannover

Ein möglicherweise gefährlicher Patient ist am frühen Dienstagmorgen aus der geschlossenen Abteilung der psychiatrischen Klinik in Langenhagen geflüchtet. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem 25-jährigen Julian A. – sie kann eine Eigengefährdung nicht ausschließen, hält es aber auch für möglich, dass von dem offenbar gewaltbereiten Flüchtigen eine Bedrohung für andere ausgehen kann.

Daher rät sie ausdrücklich davon ab, Kontakt zu dem Gesuchten aufzunehmen. Wer Julian A. sieht, sollte sich umgehend an die Polizei wenden. Der 25-Jährige war am Montag aufgrund polizeilicher Erkenntnisse und Gewaltbereitschaft in die Psychiatrie eingeliefert worden. Doch bereits in der Nacht gegen 1.50 Uhr setzte er sich ab. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Mitarbeitende der Klinik alarmierten sofort die Polizei. Bei der Fahndung nach dem Geflüchteten wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Doch Julian A. blieb verschwunden.

Vermisster Julian A. ist aus einer Langenhagener Klinik geflüchtet. Quelle: Polizei Hannover

Mit einem Kuschelhasen unterwegs

Der Gesuchte ist zwischen 1,76 Meter und 1,80 Meter groß und von schmächtiger Statur. Er hat langes, dunkles, welliges Haar und einen Vollbartansatz. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine zerrissene Jeans. Er hatte einen Kuschelhasen und einen blauen Müllsack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib von Julian A. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511/109 38 15 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Andreas Krasselt