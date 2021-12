Hannover: Lange Wartezeiten beim Umtausch alter Führerscheine

Hannover

Künftig soll es innerhalb der Europäischen Union einheitliche Führerscheine geben. Diese sind 15 Jahre lang gültig und sollen fälschungssicherer sein. Das heißt: Alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind müssen bis zum Jahr 2033 getauscht werden. Hierfür wurde je nach Geburtsjahr eine Staffelung festgelegt. Für die ersten Jahrgänge – nämlich 1953 bis 1958 – läuft am 19. Januar die Frist zum Umtausch ab.

Aufgrund des hohen Andrangs führt das in vielen Städten zu Terminproblemen. So auch in Hannover. Aktuell komme es nach Angaben eines Stadtsprechers, zu „einem erhöhten Antragsaufkommen“. Hintergrund sei, dass viele Betroffene erst kurz vor Fristende entsprechende Anträge stellen. Zudem würden auch viele ihre Führerscheine bereits tauschen, obwohl sie nicht zu den Jahrgängen des aktuellen Stichtages gehören. Für Irritationen dabei sorgt vor allem, dass Jahrgänge vor 1953 länger mit dem Umtausch Zeit haben.

Tausch auch im Bürgeramt möglich

Genaue Zahlen, wie viele Menschen überhaupt von dem aktuellen Stichtag betroffen sind, gibt es nicht. Zwar seien in der Führerscheinkartei alle Führerscheine erfasst, allerdings gebe es kein Abgleich mit dem Melderegister.

Die Stadt habe in Erwartung an ein erhöhtes Antragsaufkommen bereits „im Juli eine gesonderte Arbeitsgruppe zentralisiert und bis zum Jahresende personell verstärkt.“ Bisher seien bereits dreimal so viele Umtausch-Anträge bearbeitet worden, wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Stadtsprecher Dennis Dix weißt zudem daraufhin, dass ein Termin für den Tausch aktuell auch in den Bürgerämtern am Aegi und am Schützenplatz möglich sei.

Ordnungswidrigkeit in Höhe von zehn Euro?

Tatsächlich gibt es beispielsweise beim Bürgeramt am Aegi einzelne Termine noch im Dezember, sehr viele mehr im Januar – wogegen bei der Fahrerlaubnisbehörde erst im Februar wieder freie Termine angezeigt werden (Stand 6. Dezember). Zum Jahresende werde die Möglichkeit des Umtauschs auf weitere Bürgerämter ausgeweitet. Zudem sei auch eine schriftliche Beantragung für den Umtausch möglich.

Wer dieser Verpflichtung nicht nachgeht, begeht eine Ordnungswidrigkeit in Höhe von zehn Euro. Wer allerdings „aufgrund mangelnder Termine seinen Führerschein in Hannover nicht rechtzeitig umtauschen kann, hat im Rahmen der städtischen Zuständigkeit kein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu befürchten“, sagt Dix.

Von Cecelia Spohn