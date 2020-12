Hannover

Parry ist 39 Jahre alt, stammt aus dem afrikanischen Ghana, lebt seit fünf Jahren in Hannover und spricht trotzdem nur englisch. Die dreifache Mutter ist wieder schwanger, die Beschäftigung als Putzfrau, mit der sie ihre Familie über Wasser hält, fällt der fülligen Frau zunehmend schwerer. Und nun auch noch Corona. „Schlechte Zeiten“, sagt Parry und senkt den Daumen, „danke für die Hilfe.“ Dann nimmt sie ihr Kilo Kartoffeln und geht im eisigen Wind nach Hause. Drei Grad kennt man in Ghana kaum, auch das (Über)Leben im Winter musste Parry in Deutschland erst lernen.

1000 Kilo Speisekartoffeln werden an diesem trüben Mittwoch auf dem Hinterhof des Diakonischen Werkes in der Burgstraße an Bedürftige verteilt, die großzügige Gabe stammt von Andreas Thieleking, der mit seinem Drei-Mann-Betrieb in Burgdorf 800 Hektar Land beackert und es auch schwer hat in der Pandemie. Weil Kantinen und Restaurants geschlossen haben, können hunderte Tonnen Pommes-Kartoffeln nicht zur Lebensmittelproduktion verwendet werden, sondern werden zu Dumpingpreisen für die Energiegewinnung in Biogasanlagen genutzt.

Für Landwirte wie Thieleking ein Minusgeschäft, das Diakon Michael Schroeder-Busch wütend macht: „Unsere Marktwirtschaft lässt zu, dass Lebensmittel zu Preisen hergestellt werden, die nichtmal die Erzeuger ernähren können.“ Schroeder-Busch organisiert für das Diakonische Werk die Verteilung der Tonne, die Thieleking tatsächlich derzeit nicht mehr als 75 Euro einbringen würde. So wurde diese Tonne nicht in die Tonne getreten, sondern „wir können damit Menschen helfen, die noch weniger Geld als sonst haben, um sich zu essen zu kaufen“, erzählt Michael Schroeder-Busch.

Menschen wie Wally, die ihren richtigen Namen nicht sagen möchte, weil sie sich schämt, „dass ich meinen Kindern nichts bieten kann“. Sie bekommt neben zwei Tüten Kartoffeln noch einen wärmenden Schal aus der Kleiderkammer der Diakonie und muss mühsam die Tränen zurückhalten: „Mir geht es nicht gut“, sagt Wally, „aber jetzt kann ich uns wenigstens ein paar Tage lang Kartoffelsuppe kochen.“ Die Aktion „Teller statt Tonne“ sorgt dafür, dass die Kartoffeln dort landen, wo sie hingehören: im Kochtopf.

Von Christoph Dannowski