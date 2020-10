Hannover

Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe hat mit dem Manager Utz Claassen ein Buch über den Zustand und die Zukunft des Rechtsstaats geschrieben. Tenor des Werks: Der Rechtsstaat ist den Herausforderungen der Zukunft nicht gewachsen. Der Landgerichtspräsident sieht schon bald Roboter im Richteramt.

Sie schreiben, dass unser „ Rechtsstaat vor dem Zusammenbruch“ steht. Können Sie das kurz erläutern?

Der Rechtsstaat in Deutschland hat einen ausgesprochen guten Ruf. Weltweit und zu Recht. Aber er scheint nicht den Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung gewachsen zu sein.

Was muss geschehen, um den Rechtsstaat ins dritte Jahrtausend zu führen?

Ich glaube, ganz wichtig ist ein richtiges gesellschaftliches Verständnis über das, was gegenwärtig global und national passiert. Und ein Blick in die Zukunft. Deshalb bedarf es einer institutionalisierten Einrichtung, die sich vorrangig mit diesen Themen befasst. Zum Beispiel ein Zukunftsministerium im Bund.

Was soll dieses Ministerium leisten?

Es muss eine neue Wertschöpfung im politischen Bereich geben, die den Freiraum hat, sich nur und ausschließlich mit den Herausforderungen der Zukunft übergeordnet auseinanderzusetzen. Wir brauchen zum Beispiel relativ schnell einen strukturierten digitalen Humanismus für unsere Gesellschaft, wenn man weiß, dass die Digitalisierung zu einem massiven Abbau von humaner Arbeit und zu einer Substitution und Disruption heutiger Geschäftsprozesse führen wird. Unsere Gesellschaft ist darauf nicht im Geringsten vorbereitet.

Angesichts der Grundrechts-Einschränkungen während der Corona-Pandemie kritisieren sie die Bundesregierung. Können Sie das bitte näher erläutern?

Ich kann nicht abschließend bewerten, ob die getroffenen Maßnahmen sinnvoll waren oder nicht. Wahrscheinlich waren sie es. Auch als Landgerichtspräsident muss ich mich um die Gesundheit und Verfügbarkeit meiner Mitarbeiter kümmern. Aber Zweifel habe ich, dass die getroffenen Maßnahmen in ihrer Gesamtheit gesetzlich ausreichend abgesichert und mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Aber gerade das Gesetz prägt unseren Rechtsstaat.

Sie schreiben, dass unserer Politik die langfristige Perspektive des chinesischen Denkens fehle. Mal abgesehen davon, dass Sie dafür mit Sicherheit nicht den Preis für politische Korrektheit gewinnen, was meinen Sie damit?

Wir sind ein Volk mit rund 83 Millionen Einwohnern, und wir neigen gegenwärtig dazu, uns auf unseren Wohlstandserfolgen vergangener Generationen auszuruhen. Dabei übersehen wir die enorme ökonomische Kraft aus Asien, namentlich aus China und Indien und deren Wachstumspotentiale. Wir brauchen neuen Antrieb und mehr Bereitschaft für Wachstum und Fortschritt.

Sie schreiben in dem Buch, dass die Einführung eines Roboter-Richters nur noch eine Frage der Zeit sei. Und sie begrüßen das sogar angesichts unser immer komplexeren, digitalisierten Welt. Wo sehen Sie die ethischen Grenzen eines Computers, der Recht spricht?

Genau hierin liegt eine enorme Herausforderung. Der Nutzen des Rechners für die Bewältigung der Aufgaben in der Rechtsprechung ist unbestreitbar. Aber seine Limitierung auf die ethischen Grundlagen menschlicher Rechtsfindung ist das Andere. Auch das ist ein Thema, mit dem sich die Justiz schon heute nachhaltig auseinandersetzen muss.

Sie kritisieren am Beispiel der Corona-Krise, dass es keinen Raum mehr für konstruktiv Andersdenkende gebe. Wird dieser Raum angesichts des digitalen Wandels, zum Beispiel mit Robotern in höchsten Staatsämtern, nicht immer kleiner?

Das mag so sein. Aber auch hier: Die Gesellschaft und die Politik müssen verstehen, dass die exbiologische Intelligenz real und im exponentiellen Wachstum begriffen ist und die biologische Intelligenz in ihrer Jahrtausenden währenden Dominanz in etwa 25 bis 30 Jahren hinter ihr zurücktreten wird. Aber unabhängig davon brauchen wir auch nach diesem Umbruch immer noch Menschen, die ihre Meinung und ihre Forderungen an eine gerechte gesellschaftliche Struktur der zukünftigen Gegenwart formulieren können, um die Programmierung der gesellschaftlichen Realität nach klaren gesetzlichen Regeln sicherzustellen.

