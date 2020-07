Hannover

Die Corona-Krise macht sich bei vielen Gastronomen immer stärker bemerkbar: Etwa 80 Prozent der niedersächsischen Landgasthöfe stehen laut des Hotel- und Gaststättenverbandes Niedersachsen ( Dehoga) vor der Insolvenz. Auch in der Region haben die Betreiber mit deutlichen Umsatzeinbrüchen zu kämpfen. Viele Lokalitäten finanzieren sich speziell durch gebuchte Feiern von Hochzeiten, Geburtstagen und Konfirmationen. „Das ist dieses Jahr alles Corona zum Opfer gefallen“, berichtet Mark Köhne, Inhaber des Landgasthofs Voltmer in Burgdorf. „Die meisten Menschen haben immer noch Angst.“

Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes dürfen höchstens 50 Personen bei gebuchten Feiern anwesend sein. Diese Regelung wurde von der Landesregierung zuletzt bis Ende August verlängert. „Bis Oktober haben wir noch zwei Veranstaltungen“, so Köhne: „Aber ich befürchte, dass auch die noch abgesagt werden.“ Insgesamt beziffert er seine finanziellen Ausfälle auf etwa 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Landgasthof-Betreiber: „Dieses Jahr kostet uns richtig viel Geld“

Speziell ältere Gäste blieben weiter aus Vorsicht weg, sagt Köhne. „Sie gehören zu den Risikopatienten. Das wird dauern, das Vertrauen zurückzugewinnen.“ Auch wenn er es nachvollziehen könne, trifft es ihn. Ist es doch das ältere Publikum, das sonst in dem über 100-jährigen Familienbetrieb regelmäßig einkehrt. „Das wird uns noch lange Probleme bereiten“, glaubt er. Von seinen Mitarbeitern seien Dreiviertel in Kurzarbeit, zwei Angestellte hätte er bereits entlassen müssen.

Keine Gäste: Im Veranstaltungssaal des Landgasthofs Voltmer ist es seit Wochen leer. Quelle: Rainer Dröse

Neben dem Restaurant gehört auch ein kleines Hotel mit 21 Zimmern zu seinem Landgasthof, in dem Köhne sonst auch Gäste von gebuchten Feiern beherberge. Doch auch Messegäste würden die Unterkünfte jedes Jahr buchen – nicht so dieses Jahr. „Die Zimmerauslastung derzeit ist ein Supergau, Übernachtungen haben wir nur noch ganz selten.“ Sorgen einer Insolvenz hat er in diesem Jahr aber nicht. „Wir müssen zum Glück keine Pachten zahlen, weil das hier alles Eigentum ist.“ Dennoch: „Dieses Jahr kostet uns richtig viel Geld.“

AfD-Politiker kritisiert Landesregierung – Dehoga fordert weitere Zuschüsse

Zwar hatte die Landesregierung einen 120-Millionen-Euro-Rettungsschirm für die niedersächsische Gastronomie bereit gestellt. Doch dieser gilt nur bis zum August. Etwas, dass auch der AfD-Bundestagsabgeordnete, und ehemalige Landesvorsitzende der AfD Niedersachsen, Armin-Paulus Hampel kritisiert: „Die sogenannten ,Rettungsschirme’ der Landesregierung erweisen sich einmal mehr als Luftnummer und verpuffen angesichts der dramatischen Realität.“ Viele Betriebe hätten bereits aufgeben müssen, weil Bundes- und Landesregierungen „ohne Rücksicht auf Verluste Maßnahmen durchgesetzt haben, die nun eine monströse Pleitewelle zur Folge haben“.

Kirsten Jordan, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Bezirk Hannover berichtet: „Viele Gastronomen befürchten, dass die Förderung in der Form auch nicht ausreicht, wenn die Durststrecke weitergeht.“ Deshalb fordere der Dehoga, „dass es auch darüber hinaus weitere staatliche Zuschüsse geben muss.“

„Unsere Fixkosten sind doppelt so hoch, wie die Förderung vom Land.“

Davon könnte auch das Waldgasthaus Entenfang in Herrenhausen profitieren. Dort werden Gäste bereits auf der Website informiert: „Nun sind ein paar Wochen seit der Wiederöffnung vergangen und wir merken dennoch die starke Veränderung nach wie vor.“ Man bedanke sich für die Unterstützung der Kunden. Offenbar trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: „Wir kämpfen für unseren Entenfang, die meisten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.“

Auch das Hotel Kischer's Landhaus in Badenstedt lebt von Veranstaltungen. Rezeptionistin Nadine Baum berichtet: „Wir sind von der Insolvenz bedroht. Wir hoffen derzeit einfach nur auf Gäste.“ 22 Zimmer hat das Hotel, belegt ist kaum eins. Es fehlen auch die Einnahmen durch Messegäste. „Das sind fünfstellige Beträge, die wir als festen Sockelbetrag jedes Jahr einplanen. Auch das fällt komplett weg.“ Kurz: „Unsere Fixkosten sind doppelt so hoch, wie die Förderung vom Land.“

„Die Lockerungen und Förderungen der Landesregierungen kamen zu spät“

Auch bei Daniel Wirth, Betreiber des Landgasthauses Jeinsen in Pattensen, geht es in diesem Sommer ruhiger zu. „Das Geschäft ist in diesem Jahr um mindestens 60 Prozent eingebrochen“, berichtet er. Auch weil keine Veranstaltungen stattfinden. „Im Jahresdurchschnitt ist unser großer Veranstaltungssaal vier Mal in der Woche belegt. Das ist uns dieses Jahr komplett weggebrochen.“ Gleiches gelte für seinen angeschlossenen Hotelbetrieb: „Das ist eine Nullnummer.“

Kritisch: Daniel Wirth, Betreiber des Landgasthauses Jeinsen in Pattensen, hätte sich früher Finanzhilfen gewünscht. Quelle: Rainer Dröse

Sein Glück sei der überdachte Biergarten seines Landgasthauses, der bei dem aktuellen Wetter für gute Umsätze sorge. „Wir müssen nur gucken, wie es läuft, wenn das Wetter wieder kälter wird.“ Weil er die vergangenen Jahre gut gewirtschaftet habe, habe er noch keine Existenzängste. Dennoch spricht er für andere: „Die Lockerungen und Förderungen der Landesregierungen kamen zu spät. Viele mussten schon vorher aufgeben.“ Wirth meint: „Da braucht sich auch keiner zu wundern, dass plötzlich eine Randpartei 20 Prozent der Stimmen holt.“

Kirsten Jordan im Interview:

Kirsten Jordan ist Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga im Bezirk Hannover. Sie rechnet auch in der Region mit weitreichenden Problemen für Betreiber von Landgasthöfen, generell für Betriebe, die von Veranstaltungen und Feierlichkeiten leben.

Wie stark sind Landgasthöfe auch in der Region Hannover von der Insolvenz bedroht?

Bei dem Thema geht es vorrangig um den Betriebstypen, der von Veranstaltungen und Feierlichkeiten, wie Hochzeiten, lebt. Das haben wir viel in der Umgebung von Hannover, weniger in der Stadt. Es gibt keine konkreten Zahlen, aber wir können sagen: Je mehr ein Betrieb auf dieses Geschäftsfeld fokussiert ist, desto stärker sind sie existenziell bedroht.

Mit welchen Problemen haben die Betreiber überwiegend zu kämpfen?

Das größte Problem sind abgesagte Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern, Konfirmationen. Beginnend im April, zieht sich das nun schon durch den ganzen Sommer. Das Zusammentreffen vieler Menschen zum Zwecke des Feierns ist im Moment einfach nicht erlaubt, weshalb ein erheblicher Anteil der geplanten Veranstaltungen verschoben oder ganz abgesagt wird. Das bedeutet: Keine Einnahmen für die Betreiber, die darunter natürlich sehr zu leiden haben.

Was ist der größte Kritikpunkt der Branche?

Keine Planungssicherheit zu haben. Das beeinflusst schon jetzt Veranstaltungen, die in den September und Oktober reinreichen. Auch für diese Zeiträume wurden und werden bereits viele Events abgesagt. Das geht zum Teil bis zum Jahresende. Der Fünf-Stufen-Plan der Landesregierung hatte zumindest etwas Sicherheit für schrittweise Öffnungen gegeben. Die fehlt jetzt. Aber auch das generelle Verbot für bestimmte Veranstaltungstypen tut den Betreibern weh, weil es Umsatzverluste bedeutet und vielen die Existenz kosten kann.

Wie haben die Betreiber auf die Anordnung der Landesregierung reagiert, dass bis August weiter nur 50 Personen bei Feiern erlaubt sind?

Das hat zu großer Enttäuschung geführt. Da wird sowohl von den Gastwirten als auch von den Gästen argumentiert, dass in anderen Bundesländern andere Regelungen herrschen. Einige haben damit zu kämpfen, dass Veranstaltungen in angrenzende Bundesländer verlegt werden.

Wie stehen die Gastronomen zum 120-Millionen-Euro-Rettungsschirm der Landesregierung?

Der wurde insofern positiv aufgenommen, als dass es Hilfe gibt. Aber: Es wird kritisch gesehen, dass der Rettungsschirm nur bis August gilt. Für danach gibt es noch keine Regelungen. Viele befürchten, dass die Förderung in der Form auch nicht ausreicht, wenn die Durststrecke weitergeht. Deshalb fordert der Dehoga, dass es weitere staatliche Zuschüsse geben muss.

Wie sieht der Ausblick der Landgasthöfe aus?

Es ist schwierig. Durch die Verordnung, die alle 14 Tage aktualisiert wurde, gab es immer einen kurzen Ausblick bis zur nächsten Änderung. Nun gibt es einen Ausblick bis Ende August, ohne eine Option für die Gastwirte, dass sich etwas ändern wird. Da ist viel Ärger vorhanden bei den Gastronomen. Zum Teil macht sich auch Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit breit. Gerade auch, weil größere Lockerungen von einem Impfstoff abhängen werden, von dem man nicht weiß, wann er auf den Markt kommt.

Von Jens Strube