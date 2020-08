Hannover: Landesweite System-Panne legt die Polizei lahm

Hannover

Eine Computer-Panne hat jetzt die Polizei in Niedersachsen lahmgelegt. Fünf Tage hatten auch die Beamten der Dienstellen in der Direktion Hannover mit dem Ausfall des Vorgangsverarbeitungssystems „Nivadis“ zu kämpfen: „In dem Zeitraum war das Arbeiten teilweise beziehungsweise gar nicht möglich. Die Eintragungen im System erfolgten dementsprechend mit Zeitverzug“, erklärt Sprecher Martin Richter.

Nach einer Mitteilung der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) Niedersachsen im hannoverschen Stadtteil List an alle Dienststellen im Land waren die sogenannten „Performance-Probleme“ des Systems am Morgen des 13. August aufgetreten, am Nachmittag des 17. August gab es Entwarnung: Die Polizeidatenbank sei wieder uneingeschränkt nutzbar. Auf Anfrage teilte das Innenministerium am Mittwoch mit, dass die Probleme mit „Nivadis“ angeblich nur „zwei Tage andauerten“.

Tagelange Ausfälle nach Updates

Das Vorgangsverarbeitungssystem der niedersächsischen Polizei krankt immer wieder. Eine Oberkommissarin aus der Polizeidirektion Braunschweig: „Es kommt häufig vor, dass es halbe oder auch ganze Tage ausfällt.“ Mal könnten keine gar Vorgänge angelegt werden, mal könne Geschriebenes nicht gespeichert oder bearbeitet werden. Häufig kündigen sich Systemprobleme „mit einem Flackern des Bildschirms an“.

Bereits 2018 und 2019 waren tagelange „Nivadis“-Ausfälle öffentlich bekannt geworden: Beide Male hatten fehlerhafte Updates zu Problemen mit dem Vorgangsbearbeitungssystem geführt.

Polizisten müssen nacharbeiten

Kann alles nicht sein, meint der Chef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) in Niedersachsen, Matthias Karsch. Weil das System nicht funktioniert, „bleiben die Vorgänge auf Halde liegen. Das kostet Zeit, die die Kollegen nacharbeiten müssen.“ Der jüngste Ausfall dauerte zudem rekordverdächtig lange.

Nach Angaben des Innenministeriums hatte diesmal ein Bedienfehler „Nivadis“ lahmgelegt. Es sei „eine Endlosschleife entstanden, die vom Programm nicht abgefangen wurde und das System stark ausbremste“, so Sprecherin Nadine Bunzler-Devoucoux.

System umprogrammiert

Nach einer Umprogrammierung laufe alles wieder reibungslos: „Um derartige Probleme aufgrund gleich gelagerter Anwendungsfehler künftig zu verhindern, wurden nunmehr Sicherheits- beziehungsweise Plausibilitätsprüfungen systemseitig implementiert“, erklärte Bunzler-Devoucoux.

Für Stefan Birkner, FDP-Fraktionschef im Landtag, ist die neuerliche, landesweite „Nivadis“-Panne Anlass für eine „parlamentarische Aufarbeitung“. Birkner greift Innenminister Boris Pistorius an: „Es ist ein weiteres, zentrales Arbeitsmittel, das den Polizeibeamten nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Der Minister muss mal erklären, wie er diese Probleme abstellen will.“

Von Britta Mahrholz