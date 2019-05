Hannover

In Zeiten, in denen die freiheitlich-demokratische Grundordnung von populistischen Kreisen zunehmend infrage gestellt wird, hält es die Landeskirche Hannover für wichtig, klare Zeichen zu setzen. Daher hat sie als erste Landeskirche Deutschlands in ihrer neuen Verfassung das Bekenntnis zum Rechtsstaat und zur Ordnung des Grundgesetzes festgeschrieben. Diese neue, zum 1. Januar 2020 in Kraft tretende Verfassung wurde am Donnerstag von der in Hannover tagenden 25. Landessynode einstimmig verabschiedet.

Auch eine zweite Ergänzung soll rechtsradikalen Tendenzen in der Gesellschaft etwas entgegenhalten: Ein Zusatz besagt, das die Landeskirche jeder Form von Judenfeindlichkeit entgegentritt. Weitere Neuerungen sind, dass künftig mindestens vier der 80 Mitglieder der Landessynode unter 27 Jahre alt sein müssen und das eine christliche Gemeinschaft nicht mehr strikt an die Ortsgemeinde geknüpft ist.

Kirchliche Trauung von homosexuellen Paaren

Doch auch jenseits der Verfassungsänderung gibt es wesentliche Veränderungen. Ab sofort sind kirchliche Trauungen von gleichgeschlechtlichen Paaren möglich. Bisher waren nur Segnungen erlaubt. Für Landesbischof Ralf Meister ein zwar nur marginaler Unterschied, dessen symbolische Kraft für die Betroffenen aber schwer wiegen dürfte.

Auch in Sachen Klimaschutz will die Landeskirche künftig ihre bislang eher zurückhaltende Haltung aufgeben – offenbar aufgerüttelt auch von der Jugendbewegung, die in den Schülerprotesten „ Fridays for Future“ zum Ausdruck kommen. Zwei junge Aktivistinnen der Bewegung beeindruckten die Versammlung mit ihrem Auftritt. Paula Seidensticker (18) und Lisa Steinwandel (21) forderten die Landeskirche dazu auf, sich mehr als bisher aktiv für den Klimaschutz zu engagieren. Wobei sie offene Ohren fanden. „Kirche hat eine Verantwortung für die Schöpfung“, betonte etwa Dr. Stephanie Springer, Präsidentin des Landeskirchenamtes, die „Weltverantwortung“ der Christen.

Von Andreas Krasselt