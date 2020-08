Hannover

Mit Start des neuen Schuljahres ist die Durchsetzung der Maskenpflicht im Nahverkehr eine große Herausforderung geworden. Für die Kontrolle der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sollen die Verkehrsbetriebe klarer als bisher in Verantwortung genommen werden. Zuletzt hatte es wiederholt Berichte darüber gegeben, dass in vielen Bussen und Bahnen eher lax oder gar nicht kontrolliert wird.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz zu diesem Thema im Live-Stream – um 10.30 Uhr geht es los:

Von dpa/NP