Bereits im ersten Lockdown in der Corona-Pandemie lag der Schwimmunterricht an Niedersachsens Schulen auf Eis. Nun hat das Kultusministerium das Schulschwimmen aus Infektionsschutzgründen erneut verboten. Solange die Schwimmstätten geschlossen seien, sei auch das Schulschwimmen untersagt, heißt es in dem Erlass. Kritik an der Entscheidung kommt von der Initiative „Familien in der Krise“.

Das erneute Verbot betrifft den Schwimmunterricht sowie außerunterrichtliche schulische Schwimmangebote wie Schwimm-AGs, teilt das Ministerium mit. Die Regelung gelte auch für schuleigene Schwimmbäder, die nur Schulen zur Verfügung stünden. Das Verbot gilt zunächst bis Ende November. Viele Schulen hatten aufgrund des Föhnverbotes, das zur Vermeidung von Luftverwirbelungen erlassen wurde, in diesem Schuljahr ohnehin schon ihre Schwimmkurse gestrichen.

Es wurde versäumt, gute Konzepte zu entwickeln

Sina Denecke von „Familien in der Krise“ hat Verständnis dafür, dass Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erlassen worden seien. Sie bedauert jedoch, dass offenbar nicht versucht worden sei, gute Konzepte zu entwickeln, um Schwimmunterricht auch unter Pandemie-Bedingungen zu ermöglichen, sondern stets alles nur reflexartig abgesagt werde. Auch wären die Schüler beim Schwimmunterricht in festen Klassen und Kohorten alleine im ansonsten geschlossenen Schwimmbad, das Infektionsrisiko dürfte dort vermutlich nicht größer als woanders sein, so Denecke.

Zahl der Nichtschwimmer wächst weiter

Die Sprecherin der Initiative sagt: „Das erneute Aussetzen von Schwimmunterricht hat für Kinder, die nicht oder nur unzureichend schwimmen können, verheerende Folgen und Konsequenzen. Auch hier sorgt Corona dafür, dass die Bildungsschere immer weiter auseinandergeht.“ Bereits im Sommer hatten Schwimmverbände, darunter die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG), gewarnt, dass in der Corona-Krise die Zahl der absolvierten Schwimmabzeichen im Vergleich zum Vorjahr auf ein Fünftel sinken werde. Kurz gesagt: Dass sehr viele Kinder bis auf weiteres Nichtschwimmer bleiben werden. „Wenn schon das Schulschwimmen wegfällt, muss zumindest nach Lösungen gesucht werden, wie das später nachgeholt werden kann“, fordert die Initiative.

Schulschwimmen verboten, Schulsport erlaubt. Ist das fair?

Und noch etwas sorgt bei „Familien in der Krise“ für Unverständnis, sagt Denecke: „Der Kultusminister hat Schulschwimmen kategorisch verboten, anderer Schulsport darf jedoch stattfinden. Natürlich ist es besser, als überhaupt keine Bewegung, dennoch passt das nicht zusammen.“ Aus dem Ministerium heißt es dazu: „Sport ist nicht gleich Sport. Kontaktsport kann derzeit gar nicht stattfinden und alles andere auch nur unter sehr strengen Auflagen.“

Die sportliche Betätigung müsse „zum Schutz vor Corona-Infektionen verantwortungsvoll erfolgen“ und bevorzugt im Freien stattfinden, steht im Rahmen-Hygienplan für Schulen. Deshalb verzichten einige Schulen in Hannover inzwischen ganz auf die Sportstunde, machen stattdessen Theorie oder gehen mit den Schülern spazieren. Sport in der Halle ist noch möglich, sofern diese richtig gut gelüftet werden kann.

Von Britta Lüers