Hannover

Seit knapp anderthalb Jahren ist die Brücke am Weidetor für Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, gesperrt. Grund: Das 1965 errichtete Bauwerk in Groß-Buchholz ist so marode, dass es diese Belastungen schlicht nicht mehr lange aushalten kann. Doch zahlreiche Lkw-Fahrer trotzen dem Verbot und gefährden damit zunehmend die Tragfähigkeit der Brücke.

Nun reagiert die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und ändert ab dem kommenden Wochenende die Verkehrsführung. Während der Einrichtung der neuen Verkehrsführung muss am Wochenende die Brücke erneut temporär gesperrt werden.

„Riesenproblem endlich in den Griff bekommen“

„Wir machen die Verkehrsführung für Lastwagenfahrer an dieser Stelle sehr unattraktiv und unbequem, weil wir nicht mehr wissen, wie wir die Ignoranz einiger Verkehrsteilnehmer anders durchbrechen können. Wir sehen darin die einzige Möglichkeit, dieses Riesenproblem endlich in den Griff zu bekommen“, sagt Behördensprecherin Heike Haltermann. Geplant ist, dass der Verkehr künftig grundsätzlich in Richtung Ausfahrten zum Weidetorkreisel gelenkt werden soll. Nur Autofahrer, die weiter die einspurige Brücke benutzen dürfen, sollen sich in die linke Spur einordnen können, erklärt Haltermann: „Von dort können sie dann aus der linken Fahrspur in die Zufahrt auf die Brücke einschwenken.“

Tempo 40, noch engere Fahrspuren und mehr Kurven

Die Höchstgeschwindigkeit wird in diesem Bereich auf Tempo 40 gedrosselt, zudem werden die Fahrspuren, die auf die Brücke führen, nochmals verengt und kurvig gestaltet, so die Sprecherin: „Das wird verdammt eng in dem Bereich. Wir hoffen, dass die Maßnahmen auch die letzten unbelehrbaren Lkw-Fahrer, die bislang alle Schilder missachten und verbotenerweise die Brücke passieren, abschrecken.“

Die marode, 440 Meter lange Brücke am Weidetor, die in einigen Jahren durch einen Brückenneubau ersetzt werden soll, ist ein Verkehrsknoten: Täglich rollen bis zu 66.000 Fahrzeuge hier entlang, darunter zahlreiche Lastwagen. Videoüberwachungen hatten ergeben, dass pro Stunde ein Lastwagen, der schwerer als 3,5 Tonnen ist, die Brücke trotz Verbot befährt. Haltermann: „Das ist ein Lkw pro Stunde zu viel. Die Weidetorbrücke kann dieser ständigen Belastung nicht länger standhalten, die Lastwagen müssen runter von der Brücke.“ Die Landesbehörde zieht damit den letzten Joker. „Wenn auch das nicht fruchtet, können wir die Weidetorbrücke nur noch komplett für alle Verkehrsteilnehmer sperren.“

Land droht mit Komplettsperrung der Brücke

Unterdessen wird weiter mit Hochdruck an der Verstärkung der Weidetorbrücke gearbeitet. Die Notstützen werden derzeit im Stahlwerk in Westoverledingen hergestellt. Sie sollen voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres aufgestellt werden.

Von Britta Lüers