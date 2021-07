Hannover

Die Sperrungen von Straßen in Hannover beschäftigten nicht nur Bürger und Ratspolitiker, sondern auch das Land Niedersachsen. Das hat sich jetzt offiziell an die Stadt Hannover gewandt mit der Bitte um Erklärung. Denn: Das Wirtschafts- und Verkehrsministerium ist zuständige Fachaufsicht und von der Stadtverwaltung vorab nicht in ihre Pläne eingeweiht worden. „Auch die Stadt Hannover muss sich an Recht und Gesetz halten, wir brauchen eine solide, saubere rechtliche Grundlage für die Straßensperrungen“, sagt Sprecherin Laura Gosciejewicz.

Wie berichtet, ist aktuell die Raschplatzhochstraße gesperrt, sie ist demnächst Teil des Festivals „Theaterformen“. Seit Montag sind Bereiche des Köbelinger Marktes und der Schmiedestraße zu „Experimentierräumen“ umgewandelt worden, bei denen Besucher die Zukunft der Innenstadt erleben können – ohne Autos. Die Raschplatzhochstraße ist bis zum 22. Juli gesperrt. Die „Experimentierräume“ gibt es bis zum 1. August einschließlich, sollen aber ein Vorgeschmack sein auf die autofreie Innenstadt ab 2030.

Stadt hat bis zum 12.Juli Zeit für eine Stellungnahme

Das Verkehrsministerium hat der Stadt Hannover bis zum 12. Juli Zeit gegeben, sich schriftlich zu den Sperrungen zu äußern. Man erwarte eine „kollegiale-fachliche Zusammenarbeit, um sich gemeinsam die Pläne anzuschauen“, so die Sprecherin weiter. Man wolle sehen, was die rechtliche Grundlage für die Straßensperrungen sei und dafür einen Kompromiss und eine Lösung finden.

Dass das Ministerium die Sperrungen verbietet, davon sei nicht auszugehen, heißt es weiter. „Wir sind für kreative Konzepte offen, auch für die Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs. Wir hätten uns aber gewünscht, rechtzeitig informiert worden zu sein.“ Es gelte gleiches Recht für alle.

Stadtsprecher von Eichborn: „Ein verdrehtes Szenario“

Bei der Stadt Hannover hieß es am Montag, dass man nach Paragraf 18 des Niedersächsischen Straßengesetzes gehandelt habe, darin geht es um die Sondernutzung des Straßenraums. Konkret: Wer eine Straße anders nutzt als vorgesehen, braucht die Genehmigung der Kommune – und das ist die Landeshauptstadt. Sie hat sich die Sondernutzung quasi selbst genehmigt. Und bei der Sperrung der Raschplatzhochstraße habe man den Antrag vom Veranstalter des Festivals Theaterformen geprüft und genehmigt, da man eben Genehmigungsbehörde sei.

„Die Theaterformen werden von den Staatstheatern Hannover und Braunschweig veranstaltet“, sagt Stadtsprecher Christian von Eichborn. Größter Förderer sei das Land Niedersachsen. Die Aussage, die Stadt habe im Vorfeld nicht informiert, sei ein „verdrehtes Szenario“. „Das Land ist Akteur und Mitgestalter der Veranstaltung und kein einfacher Zuschauer.“ Die Stadt Hannover werde dem Verkehrsministerium selbstverständlich bis zum 12. Juli eine Antwort geben, so von Eichborn weiter.

