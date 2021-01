Hannover

Über diese Nachricht dürften sich die Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra freuen: Das Land fördert die Anschaffung von 42 neuen Stadtbahnen vom Typ TW 4000 mit gut 72 Millionen Euro. Das ist etwa die Hälfte der Gesamtkosten. Zudem gibt es einen Zuschuss vom Land von knapp 2,1 Millionen Euro für 15 Elektro-Busse der Üstra und gut 4,4 Millionen Euro für 40 Elektro-Busse bei der Regionbus. Gut 157 Millionen Euro investiert das Land Niedersachsen 2021 für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Niedersachsen – das Meiste fließt davon nach Hannover. Die Liste der landesweit insgesamt 324 Fördermaßnahmen stellte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in Hannover vor.

Die Üstra will ihre Straßenbahnflotte grundlegend modernisieren, das ist seit 2019 bekannt. Neben der Anschaffung von Elektrobussen gehört dies zu den Großprojekten bei der Verkehrswende in der Region Hannover. Der TW 4000 soll sowohl den zur Expo 2000 angeschafften Silberpfeil TW 2000 als auch die ganz alten grünen Bahnen vom Typ TW 6000 ersetzen, die bereits seit 1974 im Einsatz sind. In den Jahren 2025 bis 2035 ist die Inbetriebnahme von insgesamt 275 neuen Stadtbahnfahrzeugen dieses Typs vorgesehen – damit wird die Üstra ihre Stadtbahnflotte um ein Drittel oder rund 100 Wagen vergrößern, um mehr Menschen zum Umsteigen auf die Stadtbahn zu bewegen.

Land fördert auch eine Vielzahl kleinerer Projekte

Fördersummen für den Nahverkehr in der Region Hannover kommen auch für den Bau von Hochbahnsteigen, etwa in Langenhagen-Wiesenau und Alter Flughafen, hier gibt es sogar eine 75prozentige Bezuschussung. Die Erneuerung von Gleisanlagen etwa an der Haltestelle „Vier Grenzen“ fördert das Land ebenfalls – mit gut 622.000 Euro (75 Prozent der Gesamtkosten). Für den barrierefreien Ausbau der Bus-Haltestellen Deisterplatz / Bornumer Straße, Altenbekener Damm und Kröpcke an der Georgstraße (Vorhabenträger ist bei allen Projekten die Stadt Hannover) gibt es ebenfalls Geld. Mit 1,24 Millionen Euro unterstützt das Land ebenso die dynamischen Fahrgast-Infoanzeiger, die die Region Hannover plant. Für Haltestellen-Neubauten im hannoverschen Umland etwa in Uetze, Wennigsen, Isernhagen, Pattensen, Laatzen und Langenhagen gewährt das Land ebenfalls eine Förderung.

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sagte, das Land investiere gegen die Krise. „Ein starker öffentlicher Nahverkehr macht einen starken Standort. Je mehr Fahrgäste der Nahverkehr nach der Pandemie zurückgewinnen kann, desto größer ist der Beitrag zum Klimaschutz. Seit 2014 bis 2021 habe es eine Steigerung der Bezuschussung von knapp 24 Prozent gegeben auf aktuell 157,6 Millionen Euro. „Das ist die größte Summe, die wir jemals in den Nahverkehr investiert haben.“ In erster Linie liege das an den 72 Millionen Euro, die nach Hannover gehen. Nach Angaben des Ministers setzt sich die Fördersumme aus 75 Millionen Euro aus dem Niedersächsischen Gemeindefinanzierungsgesetz und aus 82 Millionen Euro aus dem Regionalisierungsgesetz zusammen, eine Bund-Länder-Finanzierung.

Grüne kritisieren: „Land klotzt eben doch nicht“

Kritik kam am Freitag von den Grünen aus dem Landtag. Wer sich das Zahlenwerk des Verkehrsministers für den ÖPNV in Niedersachsen genauer anschaue, müsse feststellen, dass sich der mit fremden Federn schmücke. „Große Teile der im Landesplan aufgeführten Finanzmittel für den ÖPNV steuern der Bund oder die Kommunen bei. Die hohe Gesamtsumme klingt gut, beschönigt aber leider, dass das Land bei der Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs eben doch nicht klotzt“, äußerte Detlev-Schulz Hendel, der verkehrspolitische Sprecher.

Dieses Prinzip ziehe sich durch bis zu der Bilanz, jeder fünfte Bus in Niedersachsen sei CO2-arm. „Da werden dann die Busse mit Hybridantrieb mitgerechnet.“ So richtig die Forderung nach einem ÖPNV-Rettungsschirm in der aktuellen Corona-Krise sei, so wenig dürfte sich die Landesregierung aus ihrer eigenen Verantwortung für mehr Investitionen in den Öffentlichen Nahverkehr per Bus und Bahnen stehlen, so der Verkehrsexperte weiter.

Von Andreas Voigt