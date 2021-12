Hannover

Die Republik in Aufruhr: Zugbegleiter werden von Maskenverweigerern gejagt, Journalisten und Polizisten von Impfgegnern angegriffen, selbst ernannte Querdenker ziehen mit Fackeln vor Politikerhäuser. Vor dem Landtag in Hannover demonstrieren Menschen mit Masken, auf denen das Wort „Diktatur“ steht. Die Wahrnehmung einer lauten Minderheit scheint sich im wahrsten Sinn des Wortes ver-rückt zu haben. Nun aber hat auch die Mehrheit der geimpften Bevölkerung langsam die Faxen dicke, von einer „Geiselhaft“ spricht etwa Moderator Günther Jauch, in die eine laute Minderheit die Majorität nehme.

Zu starker Tobak, findet die Soziologin Irina Gewinner aus Hannover. Sie spricht von „Lagerkoller“ und belegt dies mit ihren Untersuchungen. Für die Leibniz Universität (in Kooperation mit der Universität Luxemburg und der Stadt Hannover) hat Gewinner bereits zwei Befragungen – eine im Frühsommer 2020 und eine in diesem Sommer später – durchgeführt. Die Studie heißt „Bewältigungsstrategien zum Covid-19: Gesellschaftliche Auswirkungen“. Diese Strategien scheinen bitternötig zu sein.

Frustration und Hilflosigkeit

Von Radikalisierung mag die Soziologin nicht sprechen, aber sie sieht Frustreaktionen und Hilflosigkeit, „man fühlt sich nicht gehört und die Pandemie nimmt kein Ende. Den Leuten wurde versprochen, dass die Einschränkungen ein Ende haben, wenn man anpackt“. Nun gebe es „eine allgemeine Ermüdung, eine Aussichtslosigkeit, die Stimmung ist im Keller“. Die Sorge um die deutsche Wirtschaft allgemein und um die Schulleistungen der Kinder sei gewachsen, so Irina Gewinner. „Das ist wie ein Lagerkoller, das ist ja auch nachvollziehbar. Die Frage ist, wann die Stimmung kippt.“

Soziologin: Irina Gewinner untersucht die Befindlichkeiten der Bürgerinnen und Bürger während der Corona-Pandemie. Quelle: privat

Grundsätzlich sei es legitim, sich nicht impfen zu lassen, meint Gewinner. „Eine bestimmte Gruppe wird in den Medien dafür verantwortlich gemacht, die Menschen sind dafür empfänglich“, meint die Soziologin. Sie könne nicht beurteilen, ob die Verlängerung der Pandemie an den nicht geimpften Menschen liegt. „Wir haben auch Regelungen, die unverständlich und problematisch sind. Bei 2-G-plus wird man ja auch wütend, wenn man draußen vor den Zelten in der Kälte steht.“

Die meisten wollen eine solidarische Gemeinschaft

Die Sozialpsychologin Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein in Krefeld macht eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aus, die sich solidarisch verhält in der Krise und gleichzeitig enttäuscht ist. „Die große Mehrheit hat mitgezogen, zieht bis heute duldsam mit. Und zwar nicht nur aus eigenem Interesse, sondern weil es gut für die Gemeinschaft ist. Diese Menschen möchten lieber in einer solidarischen Gemeinschaft leben als in einer Egoistenwelt“. Es gebe – wie beim Flüchtlingsthema – einen unglaublichen Zusammenhalt, Solidarität, Kümmerer-Netzwerke, die aber viel weniger Aufmerksamkeit bekamen als die Querdenker. „Ich habe nun etwas Sorge, dass wir genau diese Chance vom Beginn der Pandemie kaputtmachen, weil sich die Pandemie so zieht.“

Auf dem Egotrip ohne Verantwortungsbewusstsein

Nun besteht die Gesellschaft nicht nur aus Geimpften und Impfgegnern, „die Pandemie traf auf ein interessantes Zusammenfließen aus Neoliberalismus - jeder muss sich selber kümmern - , starkem Individualismus - ich bin unabhängig von anderen und sorge vor allem für mich selbst - und auch einem Erfolg der Demokratie, nämlich dass jeder meint, seine Stimme erheben zu können und das Recht auf Wahrnehmung bekommt“, beschreibt Küppers die Lage. „In allen drei Bereichen wird aber die Verantwortung für das eigene Tun nicht infrage gestellt.“

Arbeitende Bürger erleben immer wieder Bedrohungen

Dass sich die Pandemie so ziehe, habe nicht nur mit Impfverweigerern zu tun, „sondern auch mit schlechter Vorbereitung, zu viel Rücksichtnahme auf die Lauten und auch den Interessen der Wirtschaft“. Menschen in der Gesundheits- und Altenpflege, in den Schulen, Eltern, Lehrer, aber auch Beschäftigte im Handwerk, der Industrie oder im Einzelhandel erlebten täglich unangenehme Situation oder sogar Bedrohung. „Die, die mitmachen und solidarisch sind, werden vor den Kopf gestoßen.“

Von Petra Rückerl