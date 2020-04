Alle Wertstoffhöfe ab 9. Mai wieder offen

Hannover

Die neue Kennzeichenregelung auf den Wertstoffhöfen scheint zu greifen. Seit Donnerstag gilt: An geraden Kalendertagen werden nur noch Autos mit geraden Zahlen auf dem Kennzeichen auf den Hof gelassen, an ungeraden Tagen entsprechend Autos mit ungeraden Kennzeichenziffern. „Der Andrang hat sich etwas entspannt“, berichtete Helene Herich, Sprecherin des Abfallentsorgers Aha.

Natürlich brauche man noch immer etwas Geduld. Auch am Donnerstag gab es etwa vor dem Wertstoffhof in Linden noch eine längere Schlange, größere Verkehrsbehinderungen blieben jedoch nach Polizeiangaben aus. Jedenfalls hat die Entwicklung Aha dazu veranlasst, ab 9. Mai alle 21 Wertstoffhöfe in der Region wieder zu öffnen. Am Sonnabend, dem 9. Mai sogar im Rahmen einer Sonderöffnung von 8 bis 18 Uhr. An diesem Tag werde auch ausnahmsweise die Kennzeichenregel aufgehoben, so Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz: „Aber nur an diesem Tag“, betonte er. „Die Erfahrungen mit den bisher wiedereröffneten Wertstoffhöfen zeigen, dass jetzt auf allen Höfen eine Anlieferung möglich ist.“

Anzeige

Die Kennzeichenregelung war allerdings recht kurzfristig bekannt gegeben worden, nachdem sich erneut lange Autoschlangen vor einigen Betrieben gebildet hatten. So hatte etwa am Mittwoch der Recyclinghof in der Schörlingstraße in Linden-Mitte wegen des Andrangs bereits zum zweiten Mal in Folge schließen müssen. Die Kennzeichenregelung soll nun den Andrang entzerren.

Weitere NP+ Artikel

„Viele haben das mitbekommen, da wir auch im Rundfunk darüber informieren ließen. Aber sicherlich hat heute der ein oder andere enttäuscht umkehren müssen“, bedauerte Helene Herich. Hofft aber, dass die Maßnahme, die bis auf Weiteres andauern werde, sich herumsprechen und auf Verständnis stoßen werde. „Wir haben auch auf den Höfen Schilder aufgestellt, die darauf aufmerksam machen.“

Mit Wartezeiten weiter zu rechnen

Besonders voll war es am frühen Morgen in Lahe, da die dortige Zentraldeponie bereits um 7 Uhr öffnet. Als dann um 9.30 Uhr die anderen Wertstoffhöfe aufmachten, habe sich das entzerrt, so die Sprecherin. Da wegen der geltenden Abstandsregeln nur noch halb so viel Fahrzeuge auf die Höfe fahren dürfen wie zuvor, die Autos oftmals auch stärker beladen sind, ginge das Ausladen nicht so schnell voran. Mit Wartezeiten sei auch weiterhin zu rechnen. „Da können wir nur um Verständnis bitten.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Das offenbar zumindest ein Großteil, der im Internet aktiven Kunden auch aufbringt. Zwar gibt es einige bitterböse Kommentare etwa auf der Facebookseite von Hannover.de, die teilweise auch unter die Gürtellinie zielen, sodass der Moderator schon darum bat, die gute Kinderstube doch nicht zu vergessen. Die Mehrheit der Beiträge äußerte sich indes eher positiv.

Regions-CDU fordert zügige Öffnung aller Höfe

Der Grund für den aktuellen Ansturm: Seit Dienstag werden wieder Abfälle aller Art angenommen. Da aktuell nur 13 der 21 Wertstoffhöfe in der Region geöffnet sind, hat die CDU-Fraktion in der Regionsversammlung am Donnerstag die zügige Öffnung aller Betrieb gefordert – was sich nun von selbst erledigt hat. „Die Situation ist für alle äußerst unbefriedigend. Vielleicht macht es doch mehr Sinn, alle Standorte zu öffnen, damit sich die Anlieferungen wieder gleichmäßig aufs gesamte Regionsgebiet verteilen“, so Fraktionschef Bernward Schlossarek, der auch veränderte oder verlängerte Öffnungszeiten vorschlug.

Geöffnet wird aber ab Montag wieder das Aha-Kundenzentrum im ersten Stock des Üstra-Kundenzentrums in der Karmarschstraße 30/32 (Mitte). Dort werden dann alle bisherigen Serviceleistungen angeboten, auch Restmüllsäcke können zurückgegeben werden. Das Kundenzentrum wurde entsprechend umgerüstet, damit ein Mindestabstand eingehalten werden kann. Es gilt Maskenpflicht. Das Kundenzentrum ist montags bis donnerstags von 9.30 bis 18 Uhr und freitags von 9.30 bis 15 Uhr durchgehend geöffnet. Das Kundenzentrum in der Aha-Zentrale in der Karl-Wiechert-Allee ( Groß-Buchholz) bleibt weiterhin geschlossen.

Von Andreas Krasselt