Hannover: Lässt Vermieter das „Rattenhaus“ verkommen?

Kunststoffrohe, ein altes Asbestdach, eine verrostete Schubkarre liegen im Hof des Hauses Engebosteler Damm 120 (Nordstadt). Wo einmal Müll herumliegt, kommt neuer hinzu. Auch gelbe Säcke liegen achtlos weggeworfen herum. Mit ein bisschen Arbeit wäre der Unrat in zwei Stunden beiseite geräumt. Doch das würde das Rattenproblem nicht beseitigen. Kellertüren sind angenagt, Kot findet sich in den Gängen.

Renate Marek wohnt seit fast 20 Jahren in dem Haus. Trotz ständig wechselnder Mieter und dem verwahrlosten Eindruck des Hauses wohnt sie gerne hier. Die Gastwirtin „Der Nordstadtbraut“ schätzt vor allem die Nähe zu ihrer Arbeitsstätte. Zum 31. August muss sie raus. Ihr Vermieter hat ihr wegen Eigenbedarfs gekündigt. „Unser Sohn wird in die Wohnung einziehen“, sagt die Frau des Vermieters. Mehr will sie zu dem Thema nicht sagen. Ihr Mann sei im Ausland, eine Handy-Nummer habe er nicht.

Rattenproblem seit zehn Jahren bekannt

Renate Marek hat über die unwürdigen Zustände in dem Haus und das Rattenproblem vor zehn Jahren die Stadt informiert. Passiert ist nichts. „Die Stadt versteht nicht, dass der Vermieter der Messi ist“, sagt sie am Dienstag zur NP. Überall ließe er seine Hinterlassenschaften von Renovierungen einfach im Keller oder im Hof stehen. Kabel hängen von den Wänden; das Schloss der Haustür funktioniert nicht. So sieht kein Haus aus, um das sich ein Eigentümer kümmert.

Der Keller im Haus des Engelbosteler Damms 120: Bauschutt, der vom Vermieter stammen soll.

Bei der Abfallwirtschaft Region Hannover sei der Engebosteler Damm 120 nur als das „ Rattenhaus“ bekannt, sagt die Mieterin. Von ihrem Balkon führt ein verrostetes Eisengestell in einen kleinen Hof. Hier sollte mal eine Treppe entstehen. Nun könnte ein Fehltritt schlimme Folgen haben. Das Eisengestell ist nicht gesichert. Der Keller ist feucht. Müll steht auf den Gängen herum.

Sehr hohe Nebenkosten-Abrechnungen

Im vergangenen Jahr habe die Stadt den Vermieter wegen des Rattenproblems angeschrieben. Auf Nachfrage von Bezirksratsherr Fares Rahabi (Linke) ergab sich, dass der Hauseigentümer nie geantwortet habe, sagt der Kommunalpolitiker.

Dass das Haus verkommt, ist die eine Sache. Dass die Mieter viel Geld für einen „Hausmeister“ und „Müllbeseitigung“ bezahlen müssen, ist eine andere. Der NP liegt eine „Quittung“ in Höhe von 1750 Euro. Darin werden Leistungen des Hauswarts quittiert. Welche Leistungen das sind, wann ausgeführt, geht nicht hervor.

Hohe Mieterfluktuation

Dieser Beleg genügt nicht im Entferntesten den Anforderungen einer Rechnung für die Nebenkostenabrechnung. Der Vermieter mache Geschäfte mit „exorbitant hohen Nebenkostenabrechnungen“ in einer „Schrottimbolie“, beklagte Mieterin Marek kürzlich im Bezirksrat Nord. Sie habe Nachzahlungen von bis zu 900 Euro gehabt. Ist das der Grund, warum die Mieterfluktuation so hoch ist? Wobei zu vermuten ist, dass in vielen Fällen die Stadt die Miete zahlt.

Am 29. Juli wird das Landgericht das Urteil über die Räumungsklage verkünden.

Von Thomas Nagel