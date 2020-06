Hannover

Ein Ladendieb flüchtete mit geklauten Zigaretten, mutige Passanten versuchten, einen mutmaßlichen Komplizen aufzuhalten. Der schlug um sich, verletzte einen von ihnen und entkam ebenfalls. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls vom Dienstagabend, insbesondere die Männer, die sich dem türmenden Gauner in den Weg gestellt hatten.

Tatort: ein Supermarkt an der Straße Am Fuhrenkampe in der Nähe des Vinnhorster Wegs ( Burg). Der Dieb und der mutmaßliche Komplize standen gegen 21 Uhr gemeinsam an der Kasse an. Einer von ihnen trug keinen Mundschutz und fragte den 19-jährigen Kassierer, ob er einen solchen in dem Laden kaufen könne. Der Mitarbeiter verließ kurz die Kasse, um das Gewünschte zu holen.

Diesen Moment nutzte der Dieb aus. Eine Zeugin beobachtete, wie er sich etliche Packungen Zigaretten aus der Auslage griff und unter seinem Pullover versteckte. Als der Kassierer zurückkehrte, berichtete ihm die Frau davon. Der Täter ergriff die Flucht, verlor dabei einen Teil seiner Beute. Der 19-Jährige setzte hinter ihm her. Am nah gelegenen Innersteweg verlor er ihn jedoch aus den Augen. Während der Verfolgung stürzte er und verletzte sich leicht.

Begleiter streitet Beteiligung ab und schlägt zu

Zurück im Supermarkt sprach er den vermeintlichen Begleiter des Diebs an, der jedoch eine Beteiligung abstritt. Zwei Passanten bemerkten den Streit und stellten sich dem Mann in den Weg, als der verschwinden wollte. Der schlug einem der Zeugen ins Gesicht und flüchtete ebenfalls in Richtung Innersteweg. Die Zeugen verfolgten ihn, kehrten aber nicht zurück. Daher bitten die Fahnder beide Männer, sich zu melden.

Laut der Zeugin aus dem Laden waren die beiden Täter etwa Mitte 30 und hatten ein südländisches Aussehen. Der Dieb soll 1,90 Meter groß und schlank sein sowie dunkle Haare haben. Er trug ein weißes langärmeliges Oberteil sowie eine helle lange Hose, eventuell eine Jeans. Er könnte zudem ein Basecap getragen haben. Sein mutmaßlicher Komplize trug ein hellblaues Poloshirt, dunkle Shorts mit einem Union-Jack-Logo am rechten Hosenbein. Er hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Er ist etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Aufgefallen waren der Zeugin zudem ein rundes Gesicht sowie kurze dunkle Haare.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511/109 38 15 zu melden.

Von Andreas Krasselt