Die Polizei fahndet nach Tätern, die seit Anfang des Jahres vorwiegend in der List aber auch in Vahrenwald an insgesamt 44 Autos den Lack zerkratzt und in einigen Fällen auch die Außenspiegel beschädigt haben. Dabei verursachten sie einen Schaden von rund 90.000 Euro.

Die Polizei schließt wegen der räumlichen Nähe der Tatorte einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen nicht aus. Dabei gingen der oder die Täter ziemlich wahllos vor. Sie beschädigten Fahrzeuge der Marken Volvo, Volkswagen Golf, Mazda, Opel oder BMW. „Daher lässt sich kein gezieltes Vorgehen gegen eine konkrete Automarke feststellen“, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova.

Zwei größere Serien

Neben einzelnen Taten gab es auch zwei große Serien: Am Mittwoch, dem 10. 3. wurde in der List im Bereich der Liebigstraße, am Mengendamm und am Lister Kirchweg der Lack an neun Fahrzeuge zerkratzt. Die Taten ereigneten sich zwischen 7 und 18 Uhr. In der Zeit von Sonntag, dem 25. 4., bis Montag wurden ebenfalls in der List an der Möckernstraße, der Linsingenstraße und am Malagaweg, auch als Inselviertel bekannt, insgesamt 13 Fahrzeuge beschädigt. Dieses Mal agierten die Vandalen sowohl in der Nacht als auch zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr. Die betroffenen Autohalter stellten Kratzer im Lack über die gesamte Länge des Autos und der Motorhaube fest. Zum Teil wurden hier auch die Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 27 17 zu melden.

Von Andreas Krasselt