HANNOVER

Rund 20 Kilo Marihuana, fast zwei Kilo Kokain, fünf Kurz-und drei Langwaffen, diverse Luxusuhren der Marke Rolex sowie Bargeld in Höhe von etwa 165 000 Euro: Das ist die Ausbeute der Polizei gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität, die sie bei einer groß angelegten Razzia unter anderem in Hannover und dem Umland durchgeführt hatte. Am Freitagmittag hat das Landeskriminalamt Niedersachen ( LKA) in ihrem Behördenhaus Am Waterlooplatz den Fund der Öffentlichkeit präsentiert.

Gesamter Fund hat einen Wert von rund 500 000 Euro

„So einen Fund haben wir seit vielen Jahren nicht mehr gehabt“, sagte der Leitende Kriminaldirektor Christian Zahel, Leiter der LKA-Abteilung 3, die sich unter anderem mit Drogendelikten beschäftigt. Der Fund der Schusswaffen mache deutlich, dass der organisierte Rauschgifthandel sich zunehmend bewaffnet gegen Angriffe – auch gegen die der Polizei. „Bei unserem Einsatz hat es keine Verletzten gegeben, auch das ist ganz wichtig“, so Zahel weiter.

UNGEWÖHNLICH: Bei der Razzia gegen die Organisierte Drogenkriminalität stellte die Polizei auch Schusswaffen sicher, fünf Pistolen und drei Langwaffen wie Schrotflinten. Quelle: Rainer-Droese

Wie berichtet, hatten am Mittwochmorgen mehr als 450 Einsatzkräfte der Polizeidirektionen Hannover, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück sowie der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) zeitgleich 57 Wohnungen und ein türkisches Cafe in Hannover, dem Umland, in Nienburg und Südniedersachsen durchsucht. Dabei wurden Waffen, Drogen und Bargeld im Gesamtwert von etwa 500 000 Euro sichergestellt, die die Beamten jetzt präsentierten. „Wir haben nur in zwei der 57 Wohnungen nichts gefunden“, sagte der Leitende Kriminaldirektor weiter. Vorausgegangen waren monatelange verdeckte Ermittlungen seit Sommer 2018 einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe von LKA, Zollfahndungsamt Hannover und dem Zentralen Kriminaldienst (ZKI) der Polizeidirektion Hannover.

Haupttäter und fünf weitere Täter sitzen in U-Haft

Als mutmaßlicher Haupttäter gilt ein 28-Jähriger, seine Rauschgiftgeschäfte soll er überwiegend über das Cafe im Stadtteil Vahrenheide abgewickelt haben –seit mehr als drei Jahren. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 28-Jährige mehr als zwei Tonnen Betäubungsmittel über Pakete vornehmlich von seinen niederländischen und spanischen Lieferkontakten empfangen hat. Der 28-Jährige und fünf weitere Verdächtige sitzen in U-Haft. Zunächst hatte es nur Haftbefehle gegen fünf Verdächtige gegeben, eine weitere Person wurde im Zuge erster Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Tätergruppe muss sich wegen des Verstoßes gegen das Waffen-, Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz verantworten, zusätzlich wegen Hehlerei. Ob noch weitere Personen hinzukommen, würden die Ermittlungen zeigen, so Christian Zahel. „Wir haben hier klassische Brandenstrukturen.“

SCHLAG GEGEN DIE BANDE: Bei der Razzia am Mittwoch stellte die Polizei auch 165 000 Euro Bargeld sicher. Quelle: Dröse

Von Andreas Voigt