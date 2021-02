Hannover

„Ein Loverboy ist ein meist männlicher Täter, der versucht, eine junge Frau über eine Liebesbeziehung in die Prostitution zu bringen.“ Mit dieser so knappen wie präzisen Beschreibung beginnt ein fünfeinhalb Minuten langes Video des Landeskriminalamtes Niedersachsen (LKA), mit dem die Behörde in den sozialen Medien auf diese Masche aufmerksam machen möchte. Eben dort, wo heute auch die meisten derartigen Anbahnungen stattfinden.

Das Thema ist brisant, die Opfer geraten in einen bösartigen Strudel der Abhängigkeit. Wie viele Opfer es gibt, lasse sich nicht genau beziffern, so LKA-Sprecherin Nevin Ayyildiz. Loverboy-Fälle bilden keinen eigenen Straftatbestand, sondern werden in der polizeilichen Kriminalstatistik unter Zwangsprostitution erfasst. Scham, emotionale Bindung aber auch Angst führen auch dazu, dass viele Taten gar nicht angezeigt werden. Weshalb die Ermittler von einer hohen Dunkelziffer ausgehen.

Opfer wie aus dem Katalog auswählen

Gute Gründe, insbesondere junge Frauen und Mädchen vor dieser Masche zu warnen. Und zwar auf den Kanälen, auf denen sich junge Leute heutzutage online bewegen: Facebook, Instagram und Twitter. Insbesondere Instagram ist bei den Loverboys als Anwerbeplattform beliebt. Dort können sie sich die Fotos ihrer potenziellen Opfer ansehen und in aller Ruhe, fast wie aus einem Katalog, gezielt auswählen.

Die Opfer kommen aus allen sozialen Schichten. Die Täter beginnen mit Komplimenten, bauen einen intensiveren Kontakt und auf diese Weise Vertrauen auf. Sie knüpfen an Konflikte in der Schule oder der Familie an, bieten Zuspruch und Unterstützung. Dann versprechen sie eine gemeinsame Zukunft, wecken romantische Hoffnungen in den jungen Frauen. „Innerhalb weniger Monate oder gar Wochen kann eine starke emotionale Abhängigkeit entstehen“, so die LKA-Sprecherin. „Gleichzeitig isolieren sie die Betroffenen von ihrem sozialen Umfeld.“

Der Übergang in die Prostitution kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Nicht immer ist er von Zwang, wie etwa der Erpressung mit intimen Fotos, begleitet. Eine beliebte Masche ist die Vortäuschung einer finanziellen Notlage. Das unerfahrene Opfer wird emotional genötigt, seinen Körper zu verkaufen, um den Geliebten zu unterstützen. Wobei aber auch die finanzielle Absicherung einer vermeintlichen schnellen gemeinsamen Beziehung ein Motiv sein kann. Ayyildiz. „Die Betroffenen befinden sich in einer für sie schwer einschätzbaren Situation, die von Scham, Angst, Überforderung und dem Wunsch, an der zuvor glücklichen Beziehung festzuhalten, geprägt ist.“

Hilfe finden Betroffene unter anderem bei der Kobra – Koordinierungs- und Beratungsstelle gegen Menschenhandel in Hannover, Telefonnummer 0511/215 78 22-0 oder der Online-Wache der Polizei.

Von Andreas Krasselt