Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen will die Erfahrungen von 50.000 Menschen aus Hannover zum Thema Hasskriminalität wissen. Grund ist das neue Forschungsprojekt „Hass in der Stadt“. Die Beamten wollen einen Überblick bekommen, welche Gruppen und Personen besonders betroffen sind.

