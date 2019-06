Hannover

Nun ist es offiziell: Den Neubau des Landeskriminalamts ( LKA) Niedersachsen wird es in der bislang geplanten Form nicht geben. Das hat das Finanzministerium am Dienstag in einer Mitteilung bestätigt.

Bereits am Montag waren Informationen durchgesickert, dass das Projekt auf Eis gelegt wird. Die bisherige Planung soll über den Haufen geworfen und das Vorhaben ganz neu in Angriff genommen werden. Angeblich soll aber das Herzstück der Maßnahme – das Kriminaltechnische Institut (KTI) – auf jeden Fall realisiert werden. Bislang waren für den LKA-Neubau Kosten in Höhe von rund 130 Millionen Euro veranschlagt worden.

Höchstpreise im Bausektor

Laut Finanzministerium gibt es zurzeit kein Unternehmen, dass das Projekt für die Summe bauen würden: „Die aktuelle Marktsituation und die Hochpreisphase im Bausektor lassen derzeit kein wirtschaftliches Angebot für die Baumaßnahme (...) erwarten“, heißt es. Das Vergabeverfahren werde deshalb in Kürze gestoppt: „Dieser Schritt soll nach Abstimmung des Niedersächsischen Finanzministers, Reinhold Hilbers, mit dem Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, kurzfristig erfolgen.“

Was auch immer vom ursprünglichen Entwurf des LKA-Neubaus übrig bleiben wird: Klar ist, dass zum angepeilten Fertigstellungstermin 2022 nichts realisiert sein wird. „Aufgrund der Neuorientierung wird es allerdings zu weiteren Verzögerungen bei der Umsetzung der Baumaßnahme kommen“, heißt es in der Mitteilung.

Schwieriger Markt, hohes Risiko

Hilbers: „Derzeit haben wir mit extrem schwierigen Marktverhältnissen zu kämpfen“ Durch den Stopp der Maßnahme nehme man das Heft des Handelns allerdings wieder selbst in die Hand: „Gerade vor dem Hintergrund eines aktuell sehr dynamischen Baumarktes wäre es ein unkalkulierbares Risiko gewesen, sich weiteren durch die Marktsituation verursachten Kostensteigerungen auszusetzen.“

Die Hiobsbotschaft vom vorläufigen Aus des LKA-Neubaus war den Mitarbeitern am Dienstagmorgen in einer Personalversammlung überbracht worden. Immerhin: Die Bausumme von 130 Millionen soll für das LKA verfügbar bleiben.

Von Britta Mahrholz