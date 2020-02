Niedersächsischer LKA-Chef fordert elektronische Fußfesseln für IS-Rückkehrer

Hannover

Die meisten Islamisten aus Niedersachsen, die sich seit 2014 dem Islamischen Staat (IS) in Syrien und im Irak angeschlossen haben, sind mittlerweile zurückgekehrt. Etwa 40 von ihnen halten sich wieder in Niedersachsen auf, rund 30 sind auf freiem Fuß. Das stellt die Polizeidienststellen im Land und das Landeskriminalamt ( LKA) in Hannover vor erhebliche Herausforderungen. LKA-Präsident Friedo de Vries stellt klar, dass die Ressourcen nicht ausreichen, um die Rückkehrer lückenlos zu überwachen – und plädiert dafür, sie mit Fußfesseln auszustatten. Das ist allerdings trotz neuem Polizeigesetz in Niedersachsen rechtlich schwierig – und war bislang in nicht einem einzigen Fall möglich.

Eine der Erwachsenen, die jahrelang im IS gelebt hat, ist Haida R. (27) aus Hannover. Seit Mitte November 2019 ist sie zurück – abgeschoben aus der Türkei. Unter den IS-Rückkehrern sind rund zehn Frauen. Etwa 15 weitere Erwachsene aus Niedersachsen, die in den IS ausgereist waren, werden noch zurückerwartet.

24-Stunden-Kontrolle unmöglich

Niedersächsische Behörden haben die Islamisten, die nicht in Haft sind, im Visier. Eine 24-Stunden-Kontrolle jedes Einzelnen ist aber nicht möglich. Dafür fehlen personelle Ressourcen.

Die Aufgabe des LKA ist es, einzuschätzen, wie gefährlich die IS-Rückkehrer tatsächlich sind. Oder es eben nicht sind. „Dazu wird jeder Einzelfall beleuchtet“, versichert de Vries. Erkenntnisse darüber, was die Islamisten gemacht haben, bevor sie sich nach Syrien oder in den Irak abgesetzt haben, welche Kontakte sie im IS hatten, welche Rolle sie im Terror-Kalifat spielten und Informationen anderer Sicherheitsbehörden werden zu einem Bild zusammengesetzt.

Daraus erfolgt eine Bewertung über die Gefährlichkeit der Personen. Klar ist aber auch: All das ist keine Garantie dafür, dass ein Rückkehrer 100-prozentig ungefährlich ist. Ein Instrument würde den Sicherheitsbehörden bei der Überwachung der IS-Rückkehrer ungemein helfen – die Fußfessel. De Vries fordert den Einsatz der kleinen Geräte am Knöchel der Islamisten: „Damit lässt sich zwar kein Anschlag und keine Radikalisierung im Internet verhindern, aber es würde uns helfen, das Gefahrenlagebild besser einschätzen zu können“, erklärt der LKA-Chef.

Polizeigesetz: Voraussetzungen liegen nicht vor

Von den etwa 30 niedersächsischen IS-Heimkehrern in Freiheit trägt bislang nicht ein einziger eine Fußfessel. Zwar sei in jedem Fall geprüft worden, ob die Betreffenden nach dem neuen niedersächsischen Polizeigesetz zum Tragen eines Geräts verpflichtet werden können. Ergebnis: Bei keinem Rückkehrer lag die rechtliche Voraussetzung für den Einsatz einer Fußfessel bislang vor.

De Vries: Alle IS-Kinder zum Psychologen

Mit den Erwachsenen sind auch eine Reihe von Kindern aus dem IS nach Niedersachsen gekommen. Teilweise waren sie vorher noch nie in Deutschland, weil sie in Syrien oder dem Irak geboren wurden. Für die Mädchen und Jungen ist das LKA zwar nicht zuständig, weil sie von anderen Stellen betreut werden – beispielsweise von Jugendämtern. Dennoch hat de Vries auch eine Forderung, was die Minderjährigen angeht: „Jedes Kind, das im IS war, muss psychologisch untersucht werden.“

Niemand weiß, was die Mädchen und Jungen von den Gräueltaten im Islamischen Staat mitbekommen haben und inwieweit sie im Sinne der IS-Ideologie erzogen wurden. Ebenso muss der Gefahr der Traumatisierung professionell begegnet werden. Deshalb sei es unerlässlich, dass diese Kinder in Niedersachsen verpflichtend von Psychologen begutachtet werden, verlangt der LKA-Chef.

Der Fall Haida R.

Haida R. (27), gebürtige Hannoveranerin mit afghanischen Wurzeln, hatte sich 2014 heimlich in den Islamischen Staat (IS) abgesetzt. Nicht allein, wie sie dem amerikanischen Sender Fox News einmal in einem Interview berichtete: Nach NP-Informationen handelte es sich bei dem Mann, dem sie in den IS folgte, und mit dem sie nach islamischem Ritus verheiratet war, um Kerim M. Er gehörte zur sogenannten Wolfsburger Dschihadisten-Zelle: Der Deutsch-Tunesier war einer der knapp 25 jungen Männer aus der VW-Stadt, die seit 2014 in den Heiligen Krieg nach Syrien und in den Irak gezogen waren.

Laut der Verbotsverfügung von Innenminister Boris Pistorius ( SPD) für den Deutschsprachigen Islamkreis (DIK) Hildesheim war M. auch Besucher eines Seminars von Hassprediger Abu Walaa. Nach seiner Ausreise in den IS kämpfte der Wolfsburger im Terror-Kalifat und wurde dabei getötet.

Die Hannoveranerin Haida R. beim Interview im syrischen Gefangenenlager Ain Issa mit dem amerikanischen Sender Fox News. Quelle: Fox News

Witwe Haida R. wurde anschließend im IS wieder verheiratet. Diesmal mit einem Kosovaren, wie sie Fox News selbst erzählte. Nach dem militärischen Niedergang des IS in den letzten Hochburgen in Syrien hielt sich die Hannoveranerin im Flüchtlingscamp Ain Issa nahe der türkischen Grenze auf. Als die Türkei im Herbst 2919 begann, Bombenangriffe auf die Kurdengebiete in Nordsyrien zu fliegen, soll Haida R. mit zahlreichen anderen IS-Angehörigen aus dem Lager geflüchtet sein.

Abgeschoben aus der Türkei

In der Türkei wurde die 27-Jährige angeblich von Soldaten aufgegriffen und Mitte November nach Deutschland abgeschoben. Haida R. landete in einer Maschine am Frankfurter Flughafen, wurde zunächst von der Bundespolizei verhört.

Weil gegen sie aber kein Haftbefehl vorlag, wurde sie auf freien Fuß gesetzt.

