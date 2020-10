Hannover

Das hätte buchstäblich ins Auge gehen können: Bei NP-Leser Wolfgang Schulze sind drei LED-Solarleuchten mit lautem Knall explodiert, Teile flogen meterweit durch die Gegend, „quer über die Terrasse“ - und die Reste an der Wand sehen wüst aufgeplatzt aus.

Ende Mai hatte Schulze bei dem Internetversandhändler Kabika.de eine Solarleuchte mit „Erdspieß“ zu 5,49 Euro und sechs Lampen vom Typ „Solar Wandleuchte mit Bewegungsmelder 20 LEDs, Akku“ zu je 4,49 Euro bestellt, als Zugabe gab es drei Tuben Sekundenkleber. Die Freude am nächtlichen Leuchten mit gespeicherter Sonnenkraft und dem automatischen Einschalten dank „120 Grad Bewegungsmelder“, der laut Werbeangabe „Personen in bis zu fünf Metern Reichweite erfasst“, währte nicht lange: Ein Exemplar ließ sich schon Anfang Juni nur per Hand einschalten und ging nach kurzer Zeit wieder aus. Die Reklamation beantwortete der Händler damit, dass Schulze die defekte Leuchte entsorgen solle – man werde eine neue schicken.

„Mit lautem Knall“

Noch bevor Schulze Ersatz erreichte, explodierten am 21. Juli zwei der LED-Wandleuchten „mit lautem Knall. Das Solarpanel lag sieben Meter entfernt!“ Auch das berichtete Schulze dem Händler, belegte es mit Fotos. Er registrierte keine Antwort – und am 31. Juli explodierte eine weitere Wandleuchte.

Laut Jan-Hendrik Seidel, Geschäftsführer von BCC Print Technik e.K. aus Kiel (zu dem die Webseite Kabika.de und weitere wie Gutdrucken.de, Billigdrucken.de und Gubidu.de gehören, mit großer Überschneidung im Angebot) sei dem Kunden ein Retourenlabel gemailt worden, doch habe man nichts zurück erhalten. Schulze wiederum sagt, er habe keine entsprechende E-Mail erhalten. Seidel versprach im Kontakt mit der NP, „die Angelegenheit im Sinne von Herrn Schulze“ zu lösen und die defekten Leuchten nach kostenfreier Rücksendung prüfen zu lassen: „Hier geht es nicht nur um eine einfache Reklamation, die durch eine Ersatzsendung erledigt ist, hier liegt gegebenenfalls ein ernster technischer Mangel vor, der hinterfragt werden muss und gegebenenfalls entsprechende Konsequenzen verlangt.“

Verkauf gestoppt

Seidel hat den Verkauf der LED-Solarleuchten umgehend „bis zur Klärung des Sachverhalts“ gestoppt – auf seinen Shopseiten war der Artikel mit dem Hinweis „aktuell leider ausverkauft“ zunächst weiter präsent, jetzt nicht mehr. Wer der Hersteller ist, kann der Geschäftsführer nicht sagen – er selbst bezieht die Leuchten von dem Großhändler Iso Trade. Das Produkt (Europäische Artikel-Nummer EAN: 5902802906328) trage aber das CE-Kennzeichen, was bedeutet: Entspricht den EU-Bestimmungen für solche Produkte. Iso Trade wiederum ist Lieferant für weitere Einzelhändler – und hat seinen Stammsitz in Polen; in Deutschland wird eine Adresse in Görlitz ( Callenberg) angegeben. Weder auf E-Mails noch auf Anrufe mit Bitte um Rückruf hat das Unternehmen mit dem Geschäftsführer Mateusz Lasota bisher reagiert.

Kunde sauer

Schulze wurde mittlerweile sauer: Er hatte die Leuchten zurückgeschickt, das Paket war am 8. August bei BCC Print Technik abgeliefert worden – seither habe sich „niemand gerührt, still ruht der See“. Der frustrierte Kunde hat sich mittlerweile im Internet umgesehen – und entdeckt, dass einige Leute mit dem Händler unzufrieden sind und so ihre Problem haben. Schulze: Hätte ich das vorher gesehen – ich hätte nicht da gekauft!“

Wer ist Hersteller?

Auf erneute NP-Nachfrage an BCC erhält Schulze postwendend den Kaufpreis zurück. Seidel erklärt, dass der Vorgang wegen seiner Besonderheit „aus der normalen Routine herausgerutscht“ war, weshalb es etwas gedauert habe. Die Leuchten habe man untersucht – Erkenntnis: Die Akkus dürften das Problem gewesen sein – der Rest habe noch funktioniert. Man werde allen Käufern die Rücknahme und Kostenerstattung oder Austausch der Leuchten anbieten und die Kosten dafür beim Lieferanten Iso Trade geltend machen – der habe sich auch gegenüber BCC nicht weiter zu den explodierten Solarleuchten geäußert, nur Preiserstattung angeboten. Seidel: „Das Problem liegt hier, vermute ich, in der Lieferkette: Iso Trade bestellt die Lampen mutmaßlich in China bei einer Fabrik, die selber vermutlich die Akkus zukauft. Wer diese Leuchten tatsächlich gebaut hat, weiß nur Iso Trade - als Inverkehrbringer übernehmen diese aber die verantwortliche Hersteller-Rolle. Ich hätte daher auch etwas mehr Engagement zur Klärung erwartet.“ Er will die explosive Leuchte nun nicht mehr anbieten, auf Kabika.de ist sie nun nicht mehr zu finden.

Von Ralph Hübner