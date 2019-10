Hannover

Gut 200 Kurden haben am Donnerstagabend in der Innenstadt von Hannover gegen den militärischen Einmarsch der Türkei in den im Norden Syriens demonstriert. „Seit Mittwoch bombardiert der türkische Staat Zivilisten in Nord-Syrien“, sagt Ayfer Kahraman (29), Mitorganisatorin der Demonstration. Dabei w...