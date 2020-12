Hannover

Die Kröpcke-Uhr inmitten Hannovers steht für so manches. Neuerdings schlägt in ihr auch „das Herz der Stadt für die Kultur“, wie weiß Jörg Lohmann vom KulturRaum Region Hannover weiß. Ab Dienstag ist dieses hannoversche Wahrzeichen „unsere kleine Galerie“: Bis zum 21. Dezember stellen dort 21 hannoversche Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten aus – Skulpturen, Malerei, Literatur, Musik, Kunsthandwerk und Filmkunst.

Und ja, die Werke sind allesamt und unbedingt käuflich. Motto des „SoliArt-Basars“ ist schließlich „Support your local Artists“ (Unterstützt eure lokalen Künstler) – wer die Arbeiten virtuell besichtigen möchte, kann sie sich auf der Internetplattform HannoverMachen.de anschauen. Dort können die Werke dann per Crowdfunding erworben werden, auch allgemeine Spenden, die unter den Kulturschaffenden gerecht aufgeteilt werden, sind sehr willkommen.

Der Kultur geht’s nicht gut

Die Idee kommt natürlich nicht von ungefähr. Denn die gar nicht so frohe Botschaft im Hintergrund lautet: „Den Kulturschaffenden geht’s gerade wirklich nicht gut“, sagt Lohmann. In Zeiten der Pandemie sind jegliche Kultur-Plattformen abgeschafft – keine Bühnen, keine Ausstellungen, kein Publikum. kaum Verdienstmöglichkeiten.

Glasobjekt aus dem Schiffe-Zyklus von Inka Dybus: Das grüne Schiff –"einfach schwimmen..." Quelle: Foto: Katrin Kutter

Anfang Oktober hatten der KulturRaum Region Hannover, der MehrWertLaden, das Netzwerk Kultur des Wandels und das Bürgerbüro Stadtentwicklung soloselbstständige Kulturschaffende aufgerufen, sich für die Präsentation in der Kröpcke-Uhr zu bewerben, 21 wurden schließlich ausgewählt. So haben sich nicht nur viele verschiedene künstlerische Spielarten zusammengefunden, sondern ein in Hannover beheimatete internationales Künstlerensemble. „Mich freut besonders, dass bei der großen Bandbreite der Beiträge auch viele Künstler und Künstlerinnen mit Migrationshintergrund dabei sind – es ist tatsächlich eine internationale Ausstellung geworden“, findet Lohmann.

Großer Wunsch: Eine Finissage zum Abschluss

Mit dabei sind unter anderem Kulturschaffende wie Mariarita Muscas, Hussein Mohamad, Ingeburg Peters, Hadi Safiri, Hongmei Zou, Ninia Binias, Kersten Flenter, Ulrike Gerold & Wolfgang Hänel sowie Inka Dybus und Bernd Sidon. Ein Katalog mit sämtlichen Arbeiten findet sich ebenfalls unter HannoverMachen.de.

Falls die Corona-Einschränkungen es dann erlauben, soll es am 21. Dezember an der Kröpcke-Uhr eine Finissage geben. Das wünscht sich Lohmann als künstlerischer Leiter der Kampagne Kröpcke-Uhr jedenfalls sehr: „Das wäre für die Künstlerinnen und Künstler total schön, weil sie dann dieses schwierige Jahr doch noch mit einer Ausstellung abschließen könnten.“

Von Michael Lange