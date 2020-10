Hannover

Nun ist es ja wahrlich nicht so, dass Künstler in diesen Corona-Zeiten mit Geld gesegnet sind. Dennoch haben Künstlerinnen ihre Steinskulpturen für eine guten Zweck gestaltet, in einer Kunstauktion versteigert – und den Erlös von 800 Euro gespendet.

Das Geld erhielt am Freitag der Verein Violetta für sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen, da befürchtet wird, dass die Missbrauchsfälle in der Pandemie „erschreckend gestiegen sind“, so Kulturpädagogin Sabine Kramann, die die 800 Euro mitbrachte.

Thurid Bleinroth

Diplompädagogin und Traumatherapeutin Thurid Bleinroth freut sich, dass das Geld nun in Beratung für Betroffene und auch Fortbildung fließt. In den ersten Corona-Wochen habe man zunächst die Präsenzberatung einstellen müssen und sei dafür aufs Internet umgestiegen. „Das Gute ist, dass wir ohnehin die Onlineberatung hatten, den Kontakt auch telefonisch halten konnten“, so Bleinroth.

Mittlerweile bietet Violetta wieder das volle Programm für Betroffene. „Aber wir sind noch flexibler geworden.“

