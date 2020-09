HANNOVER

Gut ein Jahr hat der Verein Kulturhafen im Lindener Hafen Konzerte, Lesungen, Live-Performance junger Künstler organisiert – und sich damit in der alternativen Jugend- und Kulturszene der Stadt und darüber hinaus einen guten Namen gemacht. Doch damit ist jetzt Schluss: Die Bauordnung der Stadt hat dem Verein sämtliche Veranstaltungen auf dem Gelände untersagt – weil dort nur Büros und Lager erlaubt sind. Unter Androhung einer Strafe bei Nichteinhaltung ruht der Betrieb deshalb seit dem 26.August. Kurios: Das Bauamt hatte Kenntnis von den Veranstaltungen, tolerierte sie im Prinzip ein Jahr lang seit Juli 2019.

„Wir sind letztendlich an der Bürokratie gescheitert“

Der Kulturhafen war eine der wenigen verbliebenen Einrichtungen in Hannover, die trotz Corona mit einem behördlich abgenommenen Hygienekonzept weiter Veranstaltungen unter freiem Himmel durchführen konnte. Beim Start 2019 lag zwar eine gewerberechtliche Genehmigung für den Betrieb vor, aber keine baurechtliche. Heißt: Für Aufbauten wie Bar und Bühne sowie für die Nutzung des Geländes für Musik-und Kulturveranstaltungen gab es keine Abnahme, beziehungsweise Erlaubnis. „Das wussten wir auch, und deshalb haben wir uns darum auch bemüht, sind letztendlich aber an der Bürokratie gescheitert“, sagt Kulturhafen-Mitbegründer und –Sprecher Sebastian Block. Man sei im Bauamt von Etage zu Etage geschickt worden, habe viele Ansprechpartner zugeteilt bekommen. Es habe zwar das Versprechen auf Unterstützung gegeben, aber nie eine tatsächliche Unterstützung bei der Erlangung einer Baugenehmigung. Und: „Dass auf dem Gelände nur Büros und Lager erlaubt sind, wussten wir auch nicht.“

Anzeige

ZU BESUCH: Am 3.Juli schaute sich OB Belit Onay den Kulturhafen an und informierte sich über die Einrichtung. Sechs Wochen danach kam das behördliche Verbot für die Nutzung des Geländes. Das Foto ist von der Facebook-Seite des Vereins. Quelle: Kulturhafen

Weitere NP+ Artikel

In ihrer Not wandte sich der Kulturhafen direkt an OB Belit Onay, der Anfang Juli die Veranstaltungsstätte dann persönlich in Augenschein nahm und versprach, die Kommunikationsprobleme mit der Stadt zu beheben – sechs Wochen später kam das behördliche Verbot für den Kulturhafen. Nachdem Stadtmitarbeiter das Areal in Augenschein genommen hatten. „Damit haben wir ja schon seit 2019 gerechnet“, sagt Sebastian Block. Der Kulturverein hätte sich bei der langen Vorgeschichte um die Einholung einer Genehmigung jedoch gewünscht, dass man ihm eine Übergangsfrist, vielleicht eine Sondergenehmigung für ein paar Wochen einräume. Bis Mitte/Ende Oktober habe man regelmäßige Veranstaltungen geplant, dann Pause machen und vereinzelt Veranstaltungen anbieten wollen wie etwa einen Weihnachtsmarkt.

CDU : „Weiterer Beweis, dass es in der Verwaltung nicht stimmt“

Bei der Stadt hieß es am Mittwoch, dass man mit dem Kulturverein weiter in Gespräche sei. „Die Verwaltung wird zu einem Gespräch mit allen Beteiligten einladen, damit eine möglichst schnelle Beantragung in die Wege geleitet werden“, so Stadtsprecher Felix Weiper. Der Besuch vom Oberbürgermeister im Juli sei ein Informationsbesuch gewesen, um sich von der Einrichtung persönlich ein Bild zu machen. Dazu CDU-Fraktionschef Jens Seidel: „Es kann nicht sein, dass der Oberbürgermeister dort hingeht, sich informiert und keine Genehmigung dabei hat.“ Der Vorfall sei ein weiterer Beweis dafür, dass es in der Verwaltung nicht stimme. Und: „Es ist ein Armutszeugnis für die Stadt, die Kulturhauptstadt werden will, dass sie innerhalb eines Jahres eine so erfolgreiche Kulturveranstaltung nicht genehmigt.“

Von Andreas Voigt