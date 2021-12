Hannover

Ein Verkehrsnadelöhr im Norden der Stadt ist bald keines mehr: Wie die Infra Strukturgesellschaft mitteilt, ist die Kugelfangtrift in Bothfeld ab Dienstag, 21. Dezember, wieder beidseitig befahrbar. Die Kugelfangtrift war über viele Wochen zunächst komplett gesperrt, seit dem 19. November nur als Einbahnstraße in Richtung Kreuzung Sündernstraße/Langenforther Straße befahrbar. Das hatte unter anderem dazu geführt, dass Autofahrer eine Ausweichroute über Isernhagen Süd direkt durch das Wohngebiet genommen hatten – zum Unmut der Anlieger.

Grund für die Sperrung ist der Bau des Hochbahnsteiges an der Stadtbahnhaltestelle Bothfeld. Inzwischen sei der Asphalt direkt am Hochbahnsteig im Bereich Kugelfantrift eingebaut worden, sodass die Straße ab dem 21. Dezember wieder in beide Richtungen befahrbar sei, so die Infra. Ab diesem Tag kann auch die Bushaltestelle Kugelfangtrift wieder angefahren werden. Die Umleitung über die Ebelingstraße entfällt dann.

Hochbahnsteig Bothfeld wohl Ende Februar 2022 fertig

Die Einbahnstraßenregelung am Kugelfangtrifft hatte es für eineinhalb Jahre seit Mitte Juni 2020 gegeben. Während der Sommerferien 2021 wurde dann der Einmündungsbereich Kugelfangtrift/Sutelstraße umgebaut. Sechs Wochen lang war der Bereich rund um den neuen Hochbahnsteig komplett für den Verkehr gesperrt. Trotz der Ausschilderung, über Bothfeld zu fahren, nutzen viele Autofahrer in den zurückliegenden Wochen lieber die Schleichwege durch Isernhagen Süd.

Der Hochbahnsteig Bothfeld soll Ende Februar oder Anfang März 2022 in Betrieb genommen werden. Für die drei noch verbliebenen Niedrigbahnsteige in Bothfeld an den Haltestellen Bothfelder Kirchweg, Stadtfriedhof Bothfeld sowie dem Endpunkt Fasanenkrug laufen derzeit die Planungen. Als nächstes wird die Haltestelle Stadtfriedhof Bothfeld barrierefrei ausgebaut.

Von Andreas Voigt