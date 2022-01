Hannover

Ende Februar die sechsjährige Jugendstrafe, zu der das Oberlandeslandesgericht Celle Safia S. wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung verurteilt hatte.

Sechs Jahre verbüßte Safia S. eine Haftstrafe, nahm in dieser Zeit erfolgreich an Deradikalisierungsmaßnahmen teil. Ist es wirklich so einfach, radikalen Ideologien abzuschwören?

Da Safia bei ihrer Tat mit 15 Jahren sehr jung war, ist das schon eher anzunehmen. Vor allem Jugendliche sind für radikale Ideologien empfänglich, weil sie in der Adoleszenz eher zu extremen Verhalten und auch Provokationen neigen. Sie sind in dieser Zeit auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, und Aspekte wie Zugehörigkeit, Gemeinschaftsgefühl und Anerkennung sind extrem wichtig. Nun ist sie Anfang 20, hat ihre Pubertät abgeschlossen, somit stehen die Chancen gut, dass sie noch mal neu beginnen kann. Wäre sie zur Tatzeit bereits erwachsen gewesen, wäre der Ausstieg aus der islamistischen Szene sehr viel schwieriger.

Dennoch ist es bei Safia S. nicht allein bei radikalen Gedanken geblieben, sie hat diese vielmehr in eine brutale Tat umgesetzt. Wie erschwert das den Prozess?

Das stimmt, Gedanken sind eine Sache, eine wirkliche Tat, in diesem Fall sogar ein versuchter Mord, eine andere Qualität. Dennoch würde ich aufgrund ihres Alters die Chance auf Resozialisierung insgesamt eher positiv bewerten. Zudem hat sie in Haft an Resozialisierungs- und Deradikalisierungsprogrammen teilgenommen. Das wird vermutlich etwas in ihr bewirkt und verändert haben.

Auf dem Weg zur Radikalisierung von Safia S. hat auch ihre Mutter eine zentrale Rolle gespielt. Wie wirkt sich ein solches Elternhaus auf die Reintegration aus?

Im Rahmen der Sozialisation haben Eltern einen großen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder, und können sie maßgeblich prägen. In der Pubertät löst man sich von ihnen ab, entwickelt zunehmend eine eigene Identität. Man kann also vermuten, dass sich Safia inzwischen abgenabelt hat, selbst wenn die radikalen Ideologien in ihrer Familie noch bestehen sollten.

Der Anstaltsleiter des Frauenvollzugs der JVA Vechta betont, dass sich Safia S. während ihrer Haft ein neues soziales Umfeld aufgebaut habe. Wie wichtig ist das soziale Umfeld für die IS-Attentäterin nach ihrer Freilassung?

Das soziale Umfeld ist absolut entscheidend, das gilt für alle straffällig gewordenen Menschen. In die alten Kreise zurückzukehren, wäre fatal. Das gilt natürlich auch für die Familie. Wenn sich dort nichts verändert hat, also noch immer radikales Gedankengut dominiert, wäre dies für ihre Resozialisierung nicht förderlich. Eine Rückkehr wäre nicht zu empfehlen.

Und welche Rolle spielt die Gesellschaft grundsätzlich für das Gelingen der Reintegration?

Die Rolle der Gesellschaft ist sowohl beim Beginn eines Radikalisierungsprozesses als auch bei der Deradikalisierung sehr wichtig. Studien haben herausgefunden, dass gerade die Wahrnehmung der kollektiven Diskriminierung von Muslimen als ein Risikofaktor für einen beginnenden Radikalisierungsprozess gilt. Dementsprechend wäre es natürlich auch von Nachteil, wenn Safia bei ihrer Reintegration das Gefühl bekommen würde, dass Muslime oder Personen mit Migrationshintergrund in der Gesellschaft benachteiligt und diskriminiert werden. Auch dass sie als Muslima die gleichen Chancen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt hat wie jeder andere auch, ist von großer Bedeutung. Die strukturelle Benachteiligung von Muslimen beziehungsweise Personen mit Migrationshintergrund ist für die Reintegration sehr hinderlich.

Ist der Ausstieg aus der islamistischen Szene eigentlich schwieriger als beispielsweise aus rechtsextremen Kreisen?

Ja, das würde ich vermuten, weil es häufig auch mit Integration in der Gesellschaft zu tun hat. In islamistischen Kreisen spricht man oft die gleiche Sprache, hat die gleiche Kultur. Sich davon zu distanzieren, ist weitaus schwieriger, wenn man etwa als Migrant nicht die hiesige Sprache spricht.

Von Britta Lüers