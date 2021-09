Hannover

Der gewaltsame Tod der Prostituierten Silke B. in Hannover wirft Fragen auf – auch danach, ob Sexarbeitende häufiger Opfer von Gewalt sind, was die Gründe dafür sind und wer die Täter. „Frauen, die in einem Bordell arbeiten, erleben weniger häufig Gewalt als auf dem Straßenstrich tätige oder in der Wohnungs- und Atelierprostitution. Da gibt es erhebliche Unterschiede“, sagt Tillmann Bartsch.

Bartsch (44) ist stellvertretender Direktor des Kriminologischen Instituts Niedersachsen (KFN), lehrt an der Uni Tübingen Kriminologie und Strafrecht und hat sich für die NP aktuell mit dem Thema befasst.

40 Prozent machen Gewalterfahrung

So haben laut einer Studie über Gewalt gegen Frauen aus dem Jahr 2004 – „die dürfte im Wesentlichen noch aktuell sein“ – 40 Prozent der befragten Prostituierten angegeben, Opfer von Gewalt gewesen zu sein. Das seien „deutlich mehr als andere Frauen angegeben haben“ – da waren es nur acht Prozent.

„Frauen in einem Bordell scheinen besser geschützt, als allein in einer Wohnung oder auf dem Straßenstrich – was womöglich daran liegt, dass in einem Bordell relativ schnell Hilfe kommen kann“, erklärt Bartsch angesichts des Ergebnisses der Befragung. Demnach gaben 62 Prozent der befragten Prostituierten, die sexuelle Dienstleistungen im Kontext der Straßenprostitution anbieten, an, körperliche oder sexuelle Gewalt von Freiern erfahren zu haben. Bei Frauen, die in Wohnungen, Clubs und Bordellen arbeiteten, waren es 25 bis 40 Prozent.

Bargeld und Wehrlosigkeit

Ein Grund für die Angriffe und Raubtaten könnte laut Bartsch sein, „dass man vermutet, dass dort viel Bargeld ist. Ich vermute, Kartenzahlung ist dort noch nicht so angekommen.“ Außerdem lebten Sexarbeitende „oft in sehr prekären Verhältnissen, sind aus Sicht der Täter leichte Opfer und in ihrer Wehrhaftigkeit eingeschränkt“ – meist auch gehemmt darin, die Polizei über ihnen angetane Gewalt zu informieren.

Meistens gehe die Gewalt von den Kunden aus (70 Prozent), weniger häufig von Zuhältern und Zuhälterinnen (27 Prozent) ergab die Umfrage. Oft „war es aber auch der Partner oder Ex-Partner“ sagt Bartsch (62 Prozent, bei anderen Frauen 24 Prozent). Der Kriminologe mutmaßt, dass viele Frauen vielleicht auch nicht angeben wollten, das sie einen Zuhälter haben.

Besitzanspruch der Kunden

Für Zuhälter seien Prostituierte „eine Ware, die funktionieren muss. Und wenn sie mal nicht funktioniert, dann muss sie zum Funktionieren gebracht werden.“ Auf Freierseite spiele das überkommene patriarchalische Mann-Frau-Verhältnis eine Rolle: „Da herrscht dann oft die Vorstellung, der Mann habe ein Besitzrecht an der Frau – und das begünstigt Gewalt.“ Das sei ein Thema, da „müssen wir rangehen“ – gesellschaftlich und politisch.

Enttäuschte Freier

Zu Gewaltausbrüchen auf Kundenseite ohne etwa ein Raubmotiv könne es auch kommen. Bartsch: „Wenn ein Freier meint ,Die Ware, die ich gebucht habe, funktioniert nicht!“, dann sind sicher Übersprungshandlungen möglich – im Einzelfall bis zur Tötung.“ Von daher sei das auch in dem aktuellen Fall in Hannover nicht ausgeschlossen, wo das Opfer gefesselt aufgefunden worden ist – ein Raub allerdings auch nicht.

Überhaupt machten Sexarbeiterinnen „oft über ihren ganzen Lebenslauf hinweg Gewalterfahrungen“, oft beginnend in der Kindheit. Das Erleben „früher physischer und psychischer Gewalt, auch sexueller Art“ führe viele dann mit auf den Weg in die Prostitution.

Das KFN hat laut Bartsch gerade im Auftrag des Justizministeriums der Bundesregierung ein großes Projekt zum Thema Zwangsprostitution und Menschenhandel abgeschlossen. Die Ergebnisse dürften in etwa drei Monaten veröffentlicht werden.

