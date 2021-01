Die dreisten Verstöße gegen die Corona-Regeln in Hannover reißen nicht ab: Am Sonnabendabend hat die Polizei ein Bistro geschlossen, in dem sie 15 Gäste beim Domino-Spiel überrascht hatte – ohne Maske, ohne Abstand. Den Betreiber (28), einen Bediensteten (59) und die Anwesenden erwarten nun Anzeigen.