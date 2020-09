Hannover: Krankenhaus-Dieben aus Kolumbien drohen Haftstrafen

Hannover

Bogotá – Kopenhagen – Hannover: Diese drei Weltstädte spielen im Prozess gegen eine mutmaßliche Einbrecher- und Hehlerbande eine zentrale Rolle. Die Angeklagten um Jose C. (55) sollen Anfang 2019 Endoskopie-Geräte im Wert von mehr als 2,8 Millionen Euro aus Krankenhäusern gestohlen haben.

Am Montag verkündete Richter Patrick Gerberding seinen Verständigungsvorschlag. Im Falle eines Geständnisses drohen den Angeklagten Haftstrafen zwischen zwei Jahren und sechs Monaten und drei Jahren und sechs Monaten. Je nachdem, ob sie als Hehler oder Diebe verurteilt werden.

43 Endoskopie-Geräte aus dem Siloah gestohlen

Am 3. Februar stahlen die Täter 43 Endoskopie-Geräte im Wert von einer Million Euro aus dem Siloah-Krankenhaus. Auch in Braunschweig, Bremerhaven, Lübeck, Bielefeld und Herzberg schlugen die Einbrecher zu. Die letzte Tat wurde am 17. Februar in Herzberg verübt. Die hochwertige Medizinische Apparatur, mit der Magen- und Darmspiegelungen vorgenommen werden, wurden per DHL nach Kolumbien verschifft.

Das sichergestellte Diebesgut Quelle: Zoll

Oder sollten verschifft werden. Wenige Tage nach dem Einbruch im Siloah-Krankenhaus stellte der Zoll die Diebesware aus Hannover in fünf Umzugskartons am Flughafen Frankfurt sicher.

Staatsanwalt sind die vorgeschlagenen Strafen zu niedrig

Und nun sitzen die Angeklagten im Landgericht Hannover. Der Verständigungsvorschlag wurde vom Staatsanwalt abgelehnt. Nun beraten die Anwälte, ob es trotzdem Geständnisse geben wird. Nächster Verhandlungstermin ist am 28. September.

Zumindest zwei der Angeklagten haben wohl wegen gleicher Taten in Dänemark eingesessen. „Wir haben die Urteile aus Dänemark nicht“, erklärte Richter Gerberding. Das ist insofern interessant, weil die Verbrechen in Deutschland und Dänemark gesamtstrafenfähig sein könnten. Das würde dann eine eher mildere Bestrafung bedeuten. Sollte keine Gesamtstrafe mehr möglich sein, käme ein Härtefallausgleich in Frage, meinte ein Rechtsanwalt.

Die DNA einiger Angeklagter aus Dänemark stimmten mit Erbmaterial an den sicher gestellten Umzugskartons am Frankfurter Flughafen überein. So kamen die Ermittler auf die Spuren von Jose C. und Co. Laut Anklage wird allen Angeklagten bandenmäßiger Einbruchdiebstahl und bandenmäßige Hehlerei vorgeworfen. Wer in der Bande welche Taten verübt haben soll, muss im Prozess geklärt werden. Laut Anklage haben alle fünf alle Taten gemeinschaftlich begangen.

Von Thomas Nagel