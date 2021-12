Hannover

Nach Auskunft vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) hat die vierte Corona-Welle zu einer deutlichen Abnahme der Spendenbereitschaft geführt, sodass die Versorgungslage der Krankenhäuser mit Blutpräparaten inzwischen angespannt ist. Folge: Den Krankenhäusern kann das DRK nur noch reduzierte Blutmengen liefern. „Allein in Niedersachsen fehlen jeden Tag 800 Spenden“, sagt Markus Baulke vom DRK-Blutspendedienst. Die Spendenbereitschaft sei um 20 Prozent eingebrochen.

Die Anzahl der Blutpräparate in den Lagern liegt laut dem DRK deutlich unter dem Mindestbestand – über alle Blutgruppen hinweg befinden sich dort bei normaler Versorgungslage 10.000 Präparate, aktuell sind es 5400 im Bestand, berichtet Markus Baulke. Laut dem Blutspende-Barometer sind die Bestände bei fünf Blutgrupppen bedrohlich tief: bei den Gruppen A positiv und negativ, bei Null positiv und negativ sowie bei B negativ. Das heißt, dass der Vorrat nur noch für zwei Tage reicht. Bei den Blutgruppen AB negativ und B positiv ist der Bestand zurzeit kritisch – hier reicht der Vorrat nur drei Tage. Lediglich bei der Blutgruppe AB positiv vermeldet der DRK-Landesverband mit Sitz in Springe (Region Hannover) einen hohen Bestand.

Schon im Herbst wurden keine Reserven aufgebaut

„Die Spendenbereitschaft in der Corona-Pandemie war bis zu Beginn des Sommers herausragend gut. Die Bevölkerung hat die angebotenen Termine zahlreich besucht. Somit konnte auch in dieser sehr schwierigen Zeit der erhöhte Blutbedarf der Kliniken gut versorgt werden“, sagt Markus Baulke. Mit Rücknahme der Pandemiebeschränkungen im Sommer habe die Blutspende dann den ersten Einbruch erfahren. Und mit den steigenden Inzidenzen ab Oktober sei es zu weiteren massiven Rückgängen im Spendenaufkommen gekommen. „Es ist im Herbst nicht gelungen, die notwendigen Reserven wieder aufzubauen. Die vierte Welle hat den geringen Bestand auf ein Fünfjahrestief reduziert. Jeden Tag müssen die Klinikbestellungen gekürzt werden.“

Kaum mehr Vorrat: Dem DRK Landesverband fehlen wegen der vierten Corona-Welle Blutspenden, so dass die Lager so gut wie leer sind. Quelle: DRK

Die Kliniken in der Region Hannover – einschließlich der MHH – versorgt das DRK täglich mit durchschnittlich 300 Konserven. „Leider können wir nur in geringerem Umfang liefern. Dabei liegt der Tagesbedarf zurzeit um 10 Prozent über dem aus der Zeit vor Corona.“ Das habe unter anderem damit zu tun, dass im Frühjahr abgesagte planbare OPs nun nachgeholt würden. Sollte die Versorgungslage indes weiter so schlecht bleiben, müssten die Krankenhäuser in wenigen Wochen Behandlungen und Operationen sicher wieder absagen – weil Blutkonserven fehlen. Um über die Feiertage und den Jahreswechsel wieder in eine sicherere Versorgungslage zu kommen, seien Blutspenden deshalb dringend erforderlich.

Klinikum: „Reserven erreichen den Sollbestand nicht“

Markus Baulke sagt, bei jedem Blutspendetermin gebe es ein sicheres Hygienekonzept, über 12.000 Termine hat es seit dem Ausbruch von Corona gegeben. Nirgendwo sei es zu einer Ansteckung gekommen. Die Termine finden unter der 3G-Regel statt, aber auch diese notwendigen Sicherheitsmaßnahmen würden Spender von der Blutspende abhalten, so Jürgen Engelhard, Regionalleiter für die Blutspende in Niedersachsen und Bremen.

Um die Lager wieder aufzufüllen, benötige man täglich 3.000 Blutspenden. Blutspendetermine in den jeweiligen Regionen finden sich im Internet unter www.blutspende-leben.de/blutspendetermine. Bei einigen Angeboten könnten sich Spender die gewünschte Zeit auch online reservieren, so das DRK.

Beim Klinikum Region Hannover hieß es am Dienstag, allgemein sei die Versorgungslage für Blutprodukte seit Monaten angespannt. „Bestellungen zum Auffüllen unserer Blutdepots in den Kliniken des KRH wurden immer wieder nicht oder nur teilweise bedient, sodass unsere Reserven den Sollbestand nicht erreichen“, so Sprecher Nikolas Gerdau. In Einzelfällen hätten die Ärzte direkt beim DRK-Blutspendedienst anrufen müssen, um die Lieferung dringend benötigter Blutprodukte zu erwirken.

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) teilte mit, auch sie merke die Knappheit. „Wir bekommen nur noch einen Teil der bestellten Mengen“, so Sprecherin Simone Corpus. Operationen seien deswegen noch noch nicht verschoben worden, „wir können es für die Zukunft aber nicht sicher ausschließen“.

Von Andreas Voigt