Mit zersausten grauen Haaren sitzt Robert W. (55) auf der Anklagebank im Landgericht Hannover. Das ewige Auf und Ab in seinem Inneren hat sich auch in seinem Gesicht dokumentiert. Tiefe Augenringe, fahle Haut zeigen den Stress, unter dem der Ex-Anwalt und Kriminologe steht. Er sieht älter aus, als er ist.

Am 4. August 2020 fuhr der Beschuldigte mit seinem Penny-Einkaufswagen bei Rossmann in Ahlem vor. Er packte Waschmittel, Regenschirme, eine Duschwannen-Einlage und einen Toiletten-Papier-Halter ein. Dann machte er sich von dannen. Doch er wurde von einer Angestellten (53) zurückgehalten.

Krankheit stürzte Anwalt ins gesellschaftliche Abseits

„Ich will das Zeug erst mal ausprobieren, wenn es nichts taugt, bringe ich es zurück“, erklärte der Anwalt. Als die Zeugin seinen Einkaufswagen festhielt, trat er sie gegen den Arm. So etwas nennt man räuberischen Diebstahl. Doch für Robert W. geht es nicht um Gefängnis oder Bewährung. Es geht darum, ob er wegen seiner „bipolaren-schizo-affektiven-Störung“ dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht wird.

Der Beschuldigte ist ein Beispiel, was seelische Erkrankungen aus einem Menschen machen können. Er war Anwalt in Hamburg, bis ihm 2008 die Zulassung entzogen wurde. Mittlerweile hat er 30 Einträge im Vorstrafenregister. Bis 2017 hatte er noch wenigstens in einer Wohnung in Hamburg gelebt.

Robert W. entschuldigt sich bei den Tatzeugen

Doch zur Tatzeit war er obdachlos. Den Winter hatte er überwiegend in der Psychiatrie in Langenhagen zugebracht. Und wie so viele Menschen trinkt er gegen seine Depressionen. Im August 2020 hatte er mittags 1,31 Promille Alkohol im Blut – eine Stunde nach der Tat. „Ich war einfach auf Krawall gebürstet“, erklärt er sein Verhalten vor der Rossmann-Filiale. Voller Aufrichtigkeit entschuldigt er sich im Landgericht bei den Zeugen für sein Verhalten.

Wenn er den Aussagen zuhört, verschränkt er die Hände auf seinem Kopf. Eine jungenhafte Geste, die nicht zu einem grauhaarigen Anwalt passt. Manchmal spielt er auch gedankenverloren mit der rechten Hand an seinen Haaren. Derzeit steht er unter Medikamenten. W. klagt über Konzentrationsschwierigkeiten.

Beschuldigter zündelt gerne

Laut Anklage ist der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit. So stellte er sich 2015 in einer Tankstelle hin: in der rechten Hand den Benzin-Zapfhahn, in der linken ein brennendes Feuerzeug. „Was sollte das?“, will Richterin Britta Schlingmann wissen. Antwort: „Absurdes Theater.“ Er wollte einen Witz spielen. „Ich fühle mich manchmal als Künstler“, sagt er mit seiner weichen, jungenhaften Stimme.

Doch seinen Humor teilen nicht viele Menschen. Ebenso wenig wie die „Kunstauktion“ 2017 in Hamburg. Damals warf er nach der Bundestagswahl selbstgemalte Bilder mit durchgestrichenen Hakenkreuzen auf die Straße und zündete sie an. Einige Wochen später steckte er Papierschnipsel in seiner Wohnung an, beide Male musste die Feuerwehr anrücken.

An der Unterbringung in der Psychiatrie des Beschuldigten führt wohl kein Weg vorbei.

Von Thomas Nagel