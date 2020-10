Hannover

Auch Kraken brauchen Zuwendung. „Für Oktopoden ist diese Aufmerksamkeit fast genauso wichtig wie die Nahrungsaufnahme", sagt Björn Eckardt, biologischer Leiter des Sea Life Hannover. So gesehen hat es der frisch eingetroffene Oktopus Otto mit dem Aquarium in Herrenhausen wohl nicht schlecht getroffen. Denn hier kümmern sich die Mitarbeiter intensiv um die tierischen Bewohner.

Allerdings hatte Otto monatelang auf die Überführung in sein neues Zuhause warten müssen. Der Corona-Lockdown Anfang des Jahres machte Reisen auch für Meeresbewohner unmöglich. Doch nun ist er da und kann sich, nachdem seine kurze Eingewöhnungsphase vorüber ist, an seiner täglichen Leibspeise erfreuen: kleine Fische und Krebstiere.

Die schwimmen ihm allerdings nicht von selbst in den Schlund. Sie liegen versteckt in einer verschlossenen Box. Otto muss erst die Schiebetür öffnen, bevor er an sie heran kann. Ist für den schlauen Kraken aber kein Problem – zumal er ja auch mit seinen Tastarmen denkt.

Gehirn über alle Tentakel verteilt

Denn das Gehirn eines Oktopus erstreckt sich über alle acht Arme und um die Speiseröhre herum. Etwa 500 Millionen Nervenzellen, von denen zwei Drittel in den Armen stecken, machen die Kraken erstaunlich beweglich und verleihen ihnen ein hohes Maß an Intelligenz. Jeder Arm hat seine eigene Sensorik und Steuerung.

Warum allerdings so viele Kraken in Aquarien Otto heißen, ist noch ungeklärt. Vielleicht liegt es an Doc Octopus, dem Erzgegner von Comic-Superhelden Spiderman, der eigentlich Otto Octavius heißt. Im Sea Life ist Otto jedenfalls täglich von 10 bis 17 Uhr zu bewundern. Der Eintritt kostet 14 Euro. Das Großaquarium empfiehlt, Tickets vorher online auf www.visitsealife.com zu reservieren. Vor Ort ist nur bargeldlose Zahlung möglich

Von Andreas Krasselt