Test in Hannover: Kostenloser Nahverkehr und autofreie Innenstadt

Hannover

Angesichts der Diskussion um die Verkehrswende will die Region ein Zeichen für den Nahverkehr setzen. Voraussichtlich am ersten Adventssamstag soll dieser kostenlos angeboten werden. Außerdem sollen Teile von Hannovers Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt werden. „Wir hoffen dadurch möglichst viele zum Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr bewegen zu können – auch dauerhaft“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region.

An den Adventssamstagen war es in den Vorjahren regelmäßig zu langen Staus gekommen. Teilweise war die Situation so verfahren, dass die Üstra die Züge der D-Linie durch den Tunnel schicken musste, weil oberirdisch für die Bahnen kein Durchkommen mehr war. Auch deshalb sollen Teile der Innenstadt nur noch für Anlieger erreichbar sein. Als Ersatz sollen Verstärkerzüge und zusätzliche Busse fahren. „Wir sind mittlerweile sicher, dass wir das hinbekommen“, sagt Verkehrsdezernent Franz.

Kurt-Schumacher-Straße und rund um die Markthalle dicht?

Ihm schwebt ein Takt wie zu den Stoßzeiten an Werktagen vor. Für Sperrungen kämen zum Beispiel Strecken in Frage, auf denen die D-Linie fährt – wie die Kurt-Schumacher-Straße oder die Goethestraße. Franz kann sich auch vorstellen, den Bereich rund um die Markthalle für Autos dichtzumachen. Details müssten allerdings noch mit der Stadt und den Händlern geklärt werden.

Auch der Termin steht noch nicht endgültig fest. Der zweite und vierte Adventssamstag kommen nicht in Frage, weil Hannover 96 an diesen Tagen Heimspiele hat. Die Verstärkerzüge werden gebraucht, um die Fans zum Stadion zu bringen und dort auch wieder abzuholen. „Für den ersten Adventssamstag spricht viel“, sagt Verkehrsdezernent Franz. Schließlich sollen die Besucher durch die Aktion ermutigt werden, auch an den folgenden Adventswochenenden den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.

Aktion soll neue ÖPNV-Kunden bringen

Die Einnahmeverluste durch den kostenlosen Nahverkehr kalkuliert die Region mit 100.000 bis 200.000 Euro. Hinzu kommen Kosten für die Werbung, die auf die Aktion aufmerksam machen soll. „Wir werden das aus den Werbeetats der Verkehrsunternehmen und der Region finanzieren“, sagt Franz, der sich „dauerhaft positive Effekte“ davon verspricht, weil neue Kunden für den Großraumverkehr Hannover (GVH) gewonnen werden sollen. Zielgruppe seien „vor allem die, die sonst nicht den ÖPNV nutzen“, so Franz. Ganz dicht machen will die Region Hannovers Innenstadt an dem Adventssamstag allerdings nicht. Die Parkhäuser sollen weiter erreichbar bleiben.

Die Händler stehen hinter dem Aktionstag. „Wir sind begeistert“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft. Das könne „echte Entspannung bringen“ sowie „viele neue Erkenntnisse“. Denn Prenzler sieht in dem Vorhaben „auch einen echten Labortest“. Die Frage sei: „Hält unser ÖPNV das aus?“. Es sei der Region hoch anzurechnen, dass sie sich traue, das auszuprobieren.

Um den Verkehr optimal zu lenken und vor allem auswärtige City-Besucher zu Park & Ride-Plätzen zu lotsen, soll die Smartphone-App „Nunav“ zum Einsatz kommen, die das hannoversche Unternehmen Graphmasters entwickelt hat. Die habe sich zum Beispiel bei Messen und beim Rammstein-Konzert bewährt, berichtet Verkehrsdezernent Franz.

Von Christian Bohnenkamp