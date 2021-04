Hannover

Der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) verstärkt seine Offensive, Senioren als Neukunden zu gewinnen: Nach der Einführung der finanziell attraktiven zeit- und zonenunabhängigen Seniorennetzkarte ab 60 Jahren für 30 Euro im Monat, gibt es seit dem 1. April das Angebot einer kostenlosen Seniorenkarte für ein Jahr – wenn der Führerschein dafür abgegeben wird.

Der GVH arbeitet hierfür mit den Führerscheinstellen von Region und Stadt Hannover zusammen und nimmt die Führerscheine im Kundenzentrum am Platz der Weltausstellung, Karmarschstraße, entgegen. Kunden müssen dort persönlich ihren dauerhaften Verzicht auf die Fahrerlaubnis erklären sowie Ihren Rentenbescheid oder den Bescheid der Versorgungskasse vorlegen, so der GVH. Ab 67 Jahren genüge auch der Rentenausweis. Wer sich in der Freizeitphase einer Maßnahme zur Altersteilzeit befindet, benötige einen Nachweis des Arbeitgebers beziehungsweise des Dienstherren.

Nahverkehr wertet zweijährige Testphase zeitnah aus

Das Projekt sei auf zwei Jahre ausgelegt, Interessierte könnten auch in den Folgemonaten einsteigen, so Franz. „Wir freuen uns sehr, wenn möglichst viele teilnehmen und damit die Vorzüge des Nahverkehrs in der Region kennen lernen. Dies ist natürlich auch ein Beitrag zum Klimaschutz durch weniger Emissionen im Autoverkehr.“ Der GVH wird den Verlauf der Testphase genau auswerten und dann entscheiden, wie es weitergeht. Auch Modifikationen innerhalb der zwei Jahre seien möglich.

„Wir richten uns mit dieser Aktion speziell an ältere Menschen, die bisher mit dem Auto unterwegs waren und die wir jetzt von der Nutzung des Nahverkehrs überzeugen möchten“, sagt GVH Geschäftsführer Ulf-Birger Franz, zugleich Verkehrsdezernent bei der Region Hannover. Die Regionsversammlung hatte sich im November vergangenen Jahres für dieses Pilotprojekt über zwei Jahre ausgesprochen.

GVH bittet darum, Verzichtserklärung vor Besuch auszufüllen

Um die Kontaktzeiten im Kundenzentrum zu minimieren, bittet der GVH darum, die Verzichtserklärung möglichst schon vor dem Besuch auf der Internetseite des Verkehrsverbundes herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen. Die Internetseite lautet: www.gvh.de

Von Andreas Voigt