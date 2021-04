Hannover

Die Stimmung unter den niedersächsischen Ärzten wird immer schlechter. Und das hat ausnahmsweise nichts mit der Pandemie zu tun. Nach einer „aufgeheizten Diskussion“ hat die Versammlung der Ärztekammer einer weiteren Budgetaufstockung für den Neubau des Ärztehauses zugestimmt. „Mit überwältigender Mehrheit“ habe die Kammerversammlung einer Aufstockung der Bausumme von 7,5 Millionen Euro zugestimmt, so Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer.

Der Neubau darf nun 90 Millionen Euro kosten. Ursprünglich war von „reinen Baukosten in Höhe von 50 Millionen Euro die Rede“. Allerdings bröckelt die Zustimmung für das Projekt. Nach NP-Informationen stimmten drei Ärzte gegen die Kostenerhöhung und sieben enthielten sich, also zehn von 60 Kammermitgliedern haben gegen die steigenden Kosten votiert. Sie hatten wahrscheinlich ausführlich den Prüfbericht des Landesrechnungshofes (LRH) gelesen.

Zahl der Sitzungsräume um 100 Prozent erhöht

Darin steht, dass eine Sanierung des Gebäudes am Schiffgraben (Mitte) lediglich 24 Millionen Euro gekostet hätte. Demgegenüber haben Neubaukosten von 38 Millionen Euro gestanden. „Auf Grund der Bausubstanz des Bestandsgebäudes wäre ein Neubau nicht notwendig gewesen“, heißt es im LRH-Bericht. Kein Gutachter habe die Sanierungsfähigkeit angezweifelt.

Auch am Neubau lassen die Rechnungsprüfer kein gutes Haar. So sei die Grundfläche um 42 Prozent größer als beim alten Kammergebäude. Die Zahl der Sitzungsräume im Neubau habe sich um 100 Prozent erhöht, die Fläche um 40 Prozent zugenommen. Dabei seien schon im Altbau diese Säle nicht ausgelastet gewesen. Und die Kammer-Chefs stellten zu hohe Anforderungen an Qualität und Ausstattung des Gebäudes. Die Folge seien hohe Investitions- und Betriebskosten.

Kammerbeiträge „extrem hoch“?

Ferner kritisiert der Landesrechnungshof, dass die Baukosten für Mietflächen bei neun Millionen Euro liegen. Zum Planungszeitpunkt habe es aber keinerlei Interessenten für diese Räumlichkeiten gegeben. Und: Die kalkulierten Mieteinnahmen würden zu einem jährlichen Defizit von 200.000 Euro führen. Zumal es nicht zu den Aufgaben einer Ärztekammer gehöre, als Vermieter aufzutreten.

Dieses Geld müssen die mehr als 41.000 Ärzte in Niedersachsen mit ihren Beiträgen aufbringen. „Und die Beiträge sind schon extrem angestiegen“, heißt es aus Kreisen der Ärztekammer. Laut Schätzungen zahlt ein gut verdienender Arzt 3000 bis 3500 Euro Pflichtbeitrag im Jahr an die Kammer.

Seitens der Kammer hält man daran fest, dass wegen der Schadstoffbelastung und des mangelhaften Brandschutzes ein Neubau unvermeidbar gewesen sei. Außerdem seien die Anforderungen an die Institution in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, erklärt Thomas Spieker. Für all die Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen benötige man „ein modernes und technisch einwandfrei ausgestattetes Seminar- und Fortbildungszentrum“. Eine Sanierung sei während der normalen Arbeit der 155 Beschäftigten wegen der Schadstoffbelastung nicht möglich gewesen.

Angesichts der ständig steigenden Kosten fragt der Hartmann-Bund: „Wird der Neubau der Ärztekammer zur Elbphilharmonie der niedersächsischen Ärzteschaft?“.

Von Thomas Nagel