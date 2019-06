Hannover

Kurz vor Mitternacht geriet das Pärchen (19/27) nach anfänglichen Liebkosungen plötzlich in Streit. „Schließlich kam es zu rustikalen Handgreiflichkeiten mit Kopfnuss und Genitaltritt. Beides ging von der 19-Jährigen Frau aus“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Ein Unbeteiligter (20) ging schließlich beherzt dazwischen. Immer wieder versuchte er, das prügelnde Pärchen voneinander zu trennen. In dem Gerangel stolperte der 27-Jährige schließlich und blieb für kurze Zeit regungslos liegen. Er blieb jedoch unverletzt.

Bundespolizisten setzt Streit ein Ende

Die hinzugeeilten Bundespolizisten machte dem Streit schließlich ein Ende, leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und erteilten beiden Streithähnen einen Platzverweis. Warum genau die Stimmung zwischen den beiden derart kippte, ist unklar. Allerdings war jede Menge Alkohol im Spiel. Der Mann brachte es beim Pusten auf stolze 3,23 Promille, die Frau auf 2 Promille.

