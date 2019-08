Hannover

Pink, Rammstein, Phil Collins und schon am Freitag geht es weiter mit Weltstar Ed Sheeran – konzertmäßig ist in diesem Jahr wieder einiges los in Hannover. Veranstaltungen dieser Größe ziehen auch Tausende Besucher aus Deutschland und sogar anderen Ländern an. Können Hotels, Restaurants und Einzelhandel von davon profitieren?

„Wir haben definitiv eine gesteigerte Hotelnachfrage“, sagt Cord Kelle, Vorsitzender der Fachgruppe Hotels vom Dehoga-Verband Region Hannover. Gerade das Eminem-Konzert im vergangenen Jahr sei – als einzige Show in Deutschland – ein echter Magnet gewesen. Dass der Veranstalter Hannover Concerts immer wieder hochkarätige Künstler nach Hannover lockt, tut der Branche gut: „Die sind seit Jahren etabliert und weltweit aufgestellt, da kann man nur dankbar für sein“, betont Kelle.

Gäste geben am Tag 196,50 Euro aus

So sieht das auch Hans Nolte so, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG): „Diese Konzerte wirken sich massiv auf den Umsatz der Hotel- und Nebengewerbe aus.“ Um das mit Zahlen zu untermauern, zieht Nolte eine Studie der Wirtschaftsförderung der Region Hannover heran. Demnach geben Übernachtungsgäste in Hannover durchschnittlich 196,50 Euro pro Aufenthalt aus – inklusive Hotelkosten, Restaurantbesuche, Mobilitätsausgaben und Shopping. Da die Studie aus dem Jahr 2015 stammt, könne man heute sogar noch von einem höheren Umsatz ausgehen.

Konzerte lohnen sich also, nicht nur für Veranstalter und Hotelbetriebe. Und die Stadt selbst profitiere laut HVG-Chef Nolte auch: „Das ist ein Riesen-Imagefaktor, auch in der überregionalen Presse und außerhalb von Deutschland nimmt man Hannover dadurch wahr.“

Branche vermisst die Cebit kaum

Das überdeckt auch anfängliche Sorgen über das erste Cebit-freie Jahr. Mit einem Gesamtumsatzplus von 3,1 Prozent im ersten Halbjahr merkte man aufgrund der fehlenden IT-Messe keine größeren Einbußen im Tourismussektor. Laut Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, sei die Cebit ohnehin nicht der größte Umsatztreiber gewesen: „Die Agritechnica oder Hannover Messe locken die Besucher häufig für mehrere Tage in die Stadt.“ Das sei bei der Cebit nicht der Fall gewesen. Gerade Messegäste aus asiatischen Ländern seien prinzipiell besonders spendierfreudig: „Die shoppen bis die Karten glühen“, weiß Prenzler.

Wenige Zimmer verfügbar zu Ed Sheeran-Konzerten

Konzerte und Messen tun der Stadt also richtig gut und polieren das Stadtimage weiterhin ordentlich auf. Und auch die beiden bevorstehenden Ed Sheeran-Konzerte sorgen für Umsätze: „Wir hatten eine große Nachfrage“, sagt Dehoga-Fachgruppenvorsitzender Cord Kelle. Es gebe am kommenden Wochenende lediglich noch eine sehr begrenzte Auswahl an Zimmern in der Stadt.

