Die Musik ist jazzig. Die Botschaft ist global; es geht um das Leben: „Ich bin auf einem langen, schmalen Pfad; ich gehe Tag und Nacht“, singt Ayda Kirci. Sie singt es auf Türkisch: „Uzun Ince Bir Yoldayım ...“ In der Türkei und in deutsch-türkischen Haushalten kennt jedes Kind dieses Lied des Musikers Âşık Veysel, und nun soll auch der Rest von Hannover es kennenlernen – im Sinne der Freundschaft.

„Anatolien goes Jazz“ hat Kirci ihre „Freundschaftskonzerte“ überschrieben, die sie mit befreundeten Musikern in den kommenden Wochen unter freiem Himmel geben wird. Anlass ist ein Jubiläum: Vor 60 Jahren wurde das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei geschlossen. wenig später kamen die ersten damals so genannten „Gastarbeiter“ und veränderten die sehr graue frühe Bundesrepublik der Nach-Adenauer-Zeit.

Historisches Museum als Kooperationspartner

Der Veranstaltungsflyer, der sich zu einem Poster entfaltet, erzählt einen Teil dieser Geschichte. Das Historische Museum, einer der Kooperationspartner, lieferte den Überblick.

Kirci ist selber Gastarbeiterkind. Sie wuchs mit Michael Jackson, Madonna und den Beatles als musikalische Fixsterne auf. „Aber meine Mutter hat zuhause immer türkische Lieder gehört und auch gesungen“, erzählt sie und fügt lachend hinzu: „leider nicht sehr gut.“

Aber Musik ist Nestwärme, ist Heimat, ist Kitt, und Kirci, Musikerin zum Beispiel bei der Gruppe Shanaya und Frau des SPD-Politikers Alptekin Kirci, möchte Gräben kitten. „Es gibt so viele davon: zwischen Kurden, Sunniten, Aleviten, zwischen Erdogan-Fans und Erdogan-Gegnern“, sagt sie: „In der Türkei lernen all diese Menschen miteinander zu leben. In Deutschland gehen sie sich aus dem Weg.“

„Es war ein spannender Versuch“

Sie habe sich überlegt, wie man sie zusammenbekommt. Die Antwort: „durch Volkslieder“. Es geht bei den anstehenden Konzerten eben nicht nur um die Freundschaft zwischen Deutschen und Türken, sondern auch im die der Deutsch-Türken untereinander. Helge Adam, Pianist und Dozent an der Musikhochschule, hat die Lieder neu arrangiert und angejazzt.

Bei den Proben mit Bassist Peter Schwebs und Schlagzeuger Dieter Schmiegelok in der „Rampe“, einem neuen, multifunktionalen Raum für Musiker in der Nordstadt, klingt das sehr harmonisch. Das Ornamentale des Jazz und orientalische Musiktradition scheinen wie für einander gemacht.

„Es war ein spannender Versuch und manchmal nicht einfach“, sagt Adam: „9/8-, 10/8- oder 7/4-Takte kennen wir im Jazz auch, aber nicht in dieser Zusammenstellung.“ Man hört dem kontrastreichen Ergebnis die Mühe nicht an. Federleicht klingt das – wie es das sein sollte, wenn zusammenkommt, was zueinander gehört.

Die Termine von „Anatolien goes Jazz“: 7. August (18.30 Uhr) am Freizeitheim Linden, 14. August (19 Uhr) am Lister Turm, 22. August (18 Uhr) am Kulturtreff Plantage, 28. August (18 Uhr) am Freizeitheim Vahrenwald, 29. August (18 Uhr) am Stadtteilzentrum Ricklingen, 4. September (19 Uhr) am Kulturtreff Hainholz. Der Eintritt ist frei.

Von Stefan Gohlisch