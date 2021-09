Hannover

Die Anschaffung der Luftfilter an Schulen muss das Land übernehmen und nicht die Kommunen als Schulträger, auch wenn sie anteilig vom Land die Kosten erstattet bekommen. Manche Städte und Gemeinden seien mit der Begutachtung der Räume, die für einen Lüfter infrage kämen, personell überfordert. „Und wer als Kommune den Bedarf nicht meldet, kann keine Fördergelder abrufen. Wir brauchen aber krisensichere Klassenräume. Und zwar in ganz Niedersachsen“, sagte Michael Guder (Lehrte), der Vorsitzende des Landeselternrates am Donnerstag in Hannover.

Als Beispiel nannte er eine Schule im Umland von Hannover, an der für eine fünfte Klasse nur auf Initiative der Eltern ein Luftfilter angeschafft worden sei. „Das wollen wir nicht“, so Guder. Vorbild sei das Land Hamburg, das für die Schulen die Luftreiniger besorge und dann bestücke. Bis zum Ende der Herbstferien sollen an Hamburger Schulen 18.000 der 21.000 bestellten Filter ausgeliefert sein. Der Landeselternrat in Niedersachsen will sich nun mit den Elternvertretungen in den Kommunen und Regionen abstimmen und eine Petition ans Land richten, damit es sich um die Anschaffung der Filter direkt kümmert und nicht mehr die Schulträger. Es brauche eine klare Regelung, von der alle profitierten, hieß es.

Weiter Zeit verschlafen und kein Gesamtkonzept an Schulen

Ohnehin lässt die landesweite Vertretung der Elternschaft in Sachen Corona-Sicherheit an Schulen an der Landesregierung wenige Wochen nach Schulstart kaum ein gutes Haar – wie seine Vorgänger, so wirft auch der aktuelle Lansdeselternrat dem Land vor, man habe Zeit verschlafen und es fehle nach wie vor an einem umfangreichen Konzept. „Es gibt kein Allheilmittel. Lüften, Spuckschutzwände, Luftfilter: Wir brauchen jede Hilfe in den Schulen“, sagte Vize-Vorsitzender Uwe Streib. Dies sei vergleichbar mit der Sicherheit im Auto. „Es ist gut, dass wir einen Anschnallgut haben, aber wir sind froh, dass es noch den Airbag gibt.“

Zum Gesamtkonzept an Schulen zählt der Elternrat auch die Schulbusse. Dieser Bereich sei inzwischen in vielen Regionen wieder „vogelfrei“. Die Beförderung der Schüler würde von und aus der Schule „etwas dem Zufall überlassen in vielerorts überfüllten Bussen“, so Streib weiter. Hier sei auch der Schulträger in der Pflicht, sich intensiver um die Sicherheit zu kümmern. „Es gibt Bereiche wie in Göttingen, da läuft es, in anderen nicht. Das muss das Land im Blick haben.“ Grundsätzlich spricht sich der Landeselternrat für die Beibehaltung der Präsenzpflicht an Schulen aus, er müsse so lange wie möglich aufrecht erhalten bleiben.

Ihnen geht die Sicherheit an Schulen nicht weit genug: Uwe Streib (links) und Michael Guder vom Landeselternrat fordern ein Gesamt-Corona-Konzept vom Land. Foto:Dröse

Landeselternrat will Runden Tisch mit Land und Verbänden

Ein Makel in der neuen Coronaverordnung des Landes sei, dass sich die Politiker vom Tragen einer Mund-Nasen-Maske ausnehmen, wenn sie ihr politisches Mandat wahrnehmen, auch bei Sitzungen des Landtages und seiner Gremien. „Politiker brauchen keine Maske, Schüler aber schon. Das ist das falsche Signal und keine Vorbildfunktion“, so Michael Guder.

Um Themen wie diese gemeinsam zu besprechen, sei die Einrichtung eines Runden Tisches mit Verbänden sinnvoll. „Themen wie Inklusion, Sozial- und Sonderpädagogik sowie Corona muss das Land in den Griff bekommen. Zusammen mit den Verbänden“, so Vize-Vorsitzender Uwe Streib.

