Hannover/Wunstorf

Himmelfahrt unter Coronabedingungen stellt auch die Ordnungs- und Sicherheitskräfte vor besondere Herausforderungen. Die Polizei hatte bereits angekündigt, insbesondere an Brennpunkten wie dem Maschsee gezielt die Einhaltung von Maskenpflicht und Abstandsregeln kontrollieren zu wollen.

Für den Maschpark hat die Stadt Hannover eine Allgemeinverfügung erlassen, die in der Zeit von 10 bis 24 Uhr das Mitbringen und Benutzen von Glasbehältern jeglicher Art wie Flaschen und Gläsern verbietet. „Die Allgemeinverfügung erfolgte vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus Vorjahren, in denen es wiederholt zu missbräuchlicher Nutzung und zu erheblichen Verschmutzungen gekommen ist“, so Sprecher Udo Möller. Die Stadt kündigte entsprechende Kontrollen an, bei der auch die Einhaltung der Corona-Maßnahmen überprüft werden.

Ausnahmezustand in Steinhude

Himmelfahrt herrscht erfahrungsgemäß auch am Steinhuder Meer Ausnahmezustand. Für eine angemessene Steuerung der Aktivitäten hat die Stadt Wunstorf ebenfalls eine Allgemeinverfügung erlassen. Darin wird insbesondere auf das Abstandsgebot von 1,50 Meter hingewiesen. Gruppenausflüge und die klassischen Vatertagstouren seien nicht erlaubt.

Weiterhin empfiehlt die Stadt Besuchern des Ortskerns von Steinhude das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Vorgeschrieben ist das in einzelnen, entsprechend ausgeschilderten Bereichen in Ufernähe. Verboten ist auch das Abspielen von Musik in einer Lautstärke, dass sie von Dritten gehört werden könnte.

Der Zutritt zur Badeinsel wird von einem Sicherheitsdienst geregelt. Alkoholische Getränke sowie Glasbehälter sind verboten, Taschen werden kontrolliert. Wer alkoholisiert ist, wird erst gar nicht auf die Insel gelassen. Kräfte der Polizei und der Stadt Wunstorf sowie ein Sicherheitsdienst werden vor Ort sein, um die Regelungen durchzusetzen.

Von Andreas Krasselt