Hannover

Mit dem fünften Tag am Stück – Sonn- und Feiertage ausgenommen – unter der Inzidenzmarke von 100 ist die Region Hannover seit Dienstag keine Hochinzidenzkommune mehr. Daraus folgt eine neue Allgemeinverfügung, die am Donnerstag um 00.01 Uhr inkraft tritt. Was ist dann erlaubt und was weiterhin nicht? Ein Überblick:

Mit wie vielen Personen darf ich mich treffen?

Mit der Aufhebung der Bundesnotbremse werden die Kontaktbeschränkungen gelockert. Ein Haushalt darf sich mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Zugehörige Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt – ebenso Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind oder einen vollständigen Impfschutz nachweisen können.

Was wird aus der Ausgangssperre?

Sie gilt bis einschließlich Mittwoch. Das heißt: Am Mittwoch dürfen Menschen von 22 Uhr bis Mitternacht weiterhin lediglich mit einer ausdrücklich begründeten Ausnahme ihre Wohnung verlassen. Ab Donnerstag um 00.01 Uhr entfällt diese Regelung.

Ändert sich die Maskenpflicht?

Unabhängig von der Inzidenz hat die Region am Dienstag die Maskenpflicht am Maschsee und am Steinhuder Meer mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Auch in Treppenhäusern muss kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden. Ansonsten gibt es ab Donnerstag lediglich im ÖPNV eine Änderung. Statt FFP-2-Masken reichen dann auch wieder einfache medizinische Masken aus.

Was gilt im Einzelhandel?

In Geschäften mit über 200 Quadratmetern Verkaufsfläche, die nicht zur notwendigen Grundversorgung zählen, kann mit einem negativen Corona-Test wieder ohne Termin eingekauft werden. Gleiches gilt für vollständig Geimpfte und Genesene. Es gilt jedoch eine Einlassbeschränkung – ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Ein Hygienekonzept ist Pflicht.

Was ist mit Geschäften mit weniger als 200 Quadratmetern?

Hier können die Betreiber laut wählen, ob sie von Kunden einen negativen Corona-Test verlangen oder einen festen Termin vereinbaren (Click&Meet).

Was ist in der Gastronomie erlaubt?

Die Außenbereiche dürfen bis 23 Uhr öffnen, wenn die Betreiber ein Hygienekonzept vorweisen. Dazu zählt auch ausreichend Abstand zwischen den Tischen. Der Einlass ist nur mit negativem Corona-Test sowie mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder eine Covid-19-Genesung erlaubt. Auch Biergärten dürfen mit diesen Regeln wieder öffnen.

Wann darf die Innengastronomie öffnen?

In der aktuellen Verordnung ist die Innengastronomie noch nicht zugelassen. Der Stufenplan sieht eine Öffnung für die nächste Zwischenstufe vor, voraussichtlich Anfang Juni. Danach ist eine Öffnung möglich – mit Hygienekonzept (Masken dürfen nur am Platz abgenommen werden), Kapazitätsbeschränkung auf 50 Prozent, Sperrstunde 23.00 Uhr.

Dürfen Hotels und Pensionen wieder für Touristen öffnen?

Ja, Übernachtungen sind in der Region wieder möglich. Allerdings gelten auch hier Einschränkungen. Wer noch keinen vollständigen Impfschutz hat oder nicht von einer Covid-Erkrankung nachweislich genesen ist, muss bei der Anreise und später mindestens zweimal pro Woche einen negativen Test nachweisen. Die Belegungsgrenze liegt für Hotels, Pensionen, Campingplätze und Jugendherbergen bei 60 Prozent. In Ferienwohnungen und -häusern muss zwischen dem Gästewechsel ein Tag frei bleiben.

Gilt die „Landeskinderregelung“ für touristische Übernachtungen?

Das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hat diese Regelung am Dienstag gekippt. Sie sah vor, dass touristische Übernachtungen landesweit nur Personen mit einem Erst- oder Zweitwohnsitz in Niedersachsen erlaubt sind. Insofern dürfen nun auch Gäste aus anderen Bundesländern in der Region übernachten. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Was ändert sich im Zoo und im Wisentgehege?

Als Zugangsberechtigung in Tierparks und botanischen Gärten ist ab Donnerstag kein negativer Test mehr nötig. Die Besucherkapazität bleibt aber weiterhin auf 50 Prozent beschränkt.

Was ist mit Museen und Galerien?

Auch hier gilt die Auslastungsgrenze von 50 Prozent. Besucher müssen einen negativen Corona-Test, eine vollständige Impfung oder eine Covid-19-Genesung vorweisen.

Kann ich auch wieder ins Kino gehen?

Theoretisch ja, sofern die Vorstellung unter freiem Himmel stattfindet. Gleiches gilt für Theater, Konzerte und sonstiges Kulturprogramm. Die Besucherzahl ist auf 250 begrenzt, es gilt eine Sitzpflicht, beim Verlassen des Platzes muss eine medizinische Maske getragen werden. Eintrittsvoraussetzung sind ein negativer Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis.

Welche Sportangebote sind erlaubt?

Bis zu 30 Kinder und Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren können wieder Kontaktsport unter freiem Himmel betreiben, dazu zählt auch Mannschaftssport wie Fußball. Dafür müssen ihre erwachsenen Betreuer jedoch einen negativen Corona-Test vorweisen, geimpft oder genesen sein. Ansonsten müssen sich Erwachsene auf kontaktfreien Sport (zwei Meter Mindestabstand) im Freien beschränken.

Was gilt in Schwimmbädern?

Erlaubt ist lediglich die Erteilung von Schwimmunterricht und -kursen. Volljährige Teilnehmer brauchen einen negativen Corona-Test. Die Gruppengröße ist auf 20 Teilnehmer begrenzt, wobei vollständig Geimpfte und Genesene nicht mitzählen.

Wer gilt als vollständig genesen?

Laut Verordnung alle, die eine Corona-Infektion überstanden haben - und dies mit einem positiven PCR-Labortest nachweisen können, der mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate alt ist. Personen, deren Erkrankung länger als sechs Monate zurückliegt, gelten im Sinne der Corona-Verordnung nicht als genesen. Zwar bildet das Immunsystem bei einer Erkrankung entsprechende Antikörper aus, diese reduzieren sich nach einer gewissen Zeit aber wieder. Diesen Menschen wird zum Verstärken der Immunantwort eine Schutzimpfung empfohlen. Diese sollte laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) frühestens sechs Monate nach der Genesung erfolgen.

Stimmt es, dass Genesene nur eine Impfung benötigen?

Ja. Eine Einfach-Impfung reicht aus, wenn eine vorangegangene laborbestätigte Corona-Infektion vorliegt. Als Nachweis benötigen genesene Personen also ein positives PCR-Testergebnis (Labortest), ein Antikörper-Test reicht nicht aus. Da im Impfpass der Betroffenen dann nur eine Impfung eingetragen ist, benötigen diese zusätzlich eine Bescheinigung. Die Region Hannover arbeitet bereits an einem System für kostenlose Genesenen-Bescheinigungen. Für ein entsprechendes Attest beim Arzt muss aktuell noch bezahlt werden.

Von André Pichiri