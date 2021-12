Hannover: Konjunktureller Aufholprozess verschleppt sich

Hannover

Hoffnung auf ein Ende von Schulden in Sicht? Die Stadt Hannover hat von Januar bis Oktober 692,8 Millionen Euro an Gewerbesteuern eingenommen. Erwartet hatte sie nur 607 Millionen. Stadtkämmerer Axel von der Ohe nennt die Entwicklung „sehr erfreulich“. Das Plus könne aber Entwicklungen bei anderen Steuern und Mehrausgaben nicht kompensieren.

„Der Haushalt wird trotz der guten Gewerbesteuer tiefrot mit einem voraussichtlichen Defizit von rund 160 Millionen Euro abschließen“, so der Erste Stadtrat. Mit einem weiteren Anstieg der Gewerbesteuern rechne er nicht. Mindereinnahmen gab es beim Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommenssteuer. Letzteres auch, weil beim Bezug von Kurzarbeitergeld grundsätzlich zunächst keine Einkommensteuer anfällt.

Gewaltiger Engpass im Oktober

Dem Finanzausschuss vorgelegte Zahlen weisen für Oktober einen Liquididätsbedarf von mehr als 300 Millionen Euro aus – ein gewaltiger Sprung zu Vormonaten mit Summe von 150 bis 250 Millionen Euro. Von der Ohe dazu: „Dies hängt auch mit der Vorfinanzierung von Investitionen zusammen, für die dann gesammelt ein größerer Kredit beziehungsweise ein Schuldscheindarlehen zu wirtschaftlicheren Konditionen aufgenommen wird. Im November sinkt der Bedarf regelmäßig durch die Steuerfälligkeit am 15. November.“

Von der vierten Corona-Welle bleibt der Stadtsäckel nicht verschont. Der Kämmerer: „Weiterhin bestehende Lieferengpässe bei Vorprodukten, eine zuletzt rapide Verteuerung des Faktors Energie und jetzt die vierte Pandemiewelle belasten den konjunkturellen Aufholprozess. Vor allem das Gastgewerbe, die Veranstaltungs- und Freizeitwirtschaft leiden unter dem aktuellen Infektionsgeschehen und drohen vom Auftauchen von Omikron abermals besonders getroffen zu werden.“

Zu Vorsicht geraten

Ideen von kühnen Investitionen erteilt der Erste Stadtrat eine Absage: „Die städtische Planung, nämlich nicht leichtfertig auf eine rasche Rückkehr zum Vorkrisenniveau zu bauen, findet in der momentanen Entwicklung seine Bestätigung. Realismus und Vorsicht bleiben mit Blick auf den städtischen Haushalt das Gebot der Stunde.“

Von Vera König