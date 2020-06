Hannover

Beinahe wäre der 100. Geburtstag des Meisterregisseurs Federico Fellini coronabedingt nahezu unbemerkt am hannoverschen Kinopublikum vorübergegangen. Doch glücklicherweise gelten die Lockerungen nun auch für Kinos – und auch das Kommunale „Kino im Künstlerhaus“ (KoKi) geht am 10. Juli wieder an den Start. Eben mit einer angemessenen Würdigung des italienischen Kino-Magiers.

Gezeigt werden Fellinis Meisterwerk „Achteinhalb | 8 ½“ sowie sein neorealistisches Frühwerk „Die Müßiggänger – I Vitelloni“ in neuen digitalen Fassungen. Geboren am 20. Januar 1920 debütierte Fellini nach Jahren als Drehbuchautor 1950 als Regisseur. Mit Meisterwerken wie „ La Strada – Das Lied der Straße“ oder „La Dolce Vita“ etablierte er sich als einer der wichtigsten Autorenfilmer des 20. Jahrhunderts.

Ein Magier des Kinos: Federico Fellini hier 1971 in Rom. Quelle: picture alliance / dpa

Kino nur mit Mund-Nasen-Schutz

Da das KoKi dem Kulturort Kino und somit dem Film als Kunstform wieder Geltung verschaffen will, versteht es sich von selbst, Fellinis Schaffen zu diesem Anlass wieder auf die große Leinwand zu holen – wenn auch mit den nötigen Sicherheitsmaßnahmen. Zum Neustart gelten Abstandsregeln, die Besucherzahl ist verringert, Desinfektionsmittel sind vorrätig und ein Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden.

Das soll dem Seherlebnis aber keinen Abbruch tun. Vorbestellungen für die Vorstellungen sind ab dem 1. Juli möglich – und wegen der begrenzten Besucherzahl auch empfehlenswert.

Weitere Highlights im Programm

Außerdem im Programm: Der aktuelle Film der Künstlerin und Filmemacherin Ulrike Ottinger „ Paris Calligrammes" bietet einen sehr persönlichen Blick auf das Paris der 60er Jahre, die Kultur, die Philosophie, die Bohème in einer Zeit des Aufbruchs. „Nationalstraße“ kommt aus Tschechien, der österreichisch-deutsche Dokumentarfilm „Brot“ wirft ein einen kritischen Blick auf ein Grundnahrungsmittel und aus Argentinien kommt „Das letzte Geschenk" – eine wunderbare Balance zwischen Melancholie und Heiterkeit.

Kino auch für Freiluftfans

Vom 17. bis 25. Juli steigt auch wieder das „Sommerkino im Hof“. Im Programm: Elia Sulimans poetische Komödie „Vom Gießen des Zitronenbaums“ mit Anklängen an Jacques Tati und Buster Keaton; Martin Scorseses überschäumender Konzertfilm mit den Rolling Stones „Shine A Light“; ein spanisch-französischer Film von Aritz Moreno – in bester surrealistischer Tradition: „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“ und der Klassiker von Nicolas Roeg aus dem Jahr 1975 „Der Mann, der vom Himmel fiel“ – mit David Bowie in der Hauptrolle.

Von Andreas Krasselt