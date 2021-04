Hannover

Weniger Einwegverpackungen für eine saubere Stadt – dafür setzen sich SPD, Grüne und FDP im Rat ein. Das Ampelbündnis fordert die Verwaltung auf, ein Pfandsystem für Mehrweggeschirr und –besteck zu konzipieren und zunächst in einem Modellversuch zu testen.

Eine Kooperation mit der Gastronomie ist angestrebt – ebenso wie die Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb aha. Vorbild, so Grünen-Fraktionsvize Norbert Gast, könne der Mehrwegbecher Hannoccino sein. Die Marke werde gut angenommen und von vielen Händlern und Gastronomen verwendet.

Der rote Mehrwegbecher ersetzt vielerorts Coffee-to-go-Becher. In Hannover werden nach Angaben von aha pro Stunde 2000 verbraucht, 18 Millionen im Jahr. „Diese vermüllen zunehmend die Umwelt,“ sagt Helene Herich von aha. Gerade im Lockdown falle noch mehr Müll an, wenn Kaffee zum Mitnehmen in Einwegbechern gekauft wird.

In rund 180 Wechselstuben gibt es den roten Hannoccino-Becher für zwei Euro Pfand. Wenn das Heißgetränk ausgetrunken ist, wird der Becher in der nächsten Wechselstube wieder abgegeben und gereinigt.

Das Konzept fürs Mehrweggeschirr soll bis spätestens Ende 2021 vorliegen. Die Corona-Pandemie, so das Ampelbündnis, wirke auch beim Problem Verpackungsmüll wie ein Brennglas. Mit dem Verbot des Vor-Ort-Verzehrs in den Restaurants und Cafés gewannen Plastik- und Einwegverpackungen an Bedeutung und Sichtbarkeit. Sowohl bei To-go als auch bei Lieferangeboten würden fast ausschließlich Einwegverpackungen verwendet.

Mit dem Verbot von Plastikgeschirr hat das Europäische Parlament den Weg geebnet für die flächendeckende Umsetzung von Mehrweggeschirr. Vom 3. Juli an gilt deutschlandweit der Verzicht auf Trinkhalme, Rührstäbchen für den Kaffee, Einweg-Geschirr aus konventionellem Plastik und aus „Bioplastik“ sowie To-go-Becher und Einweg-Behälter aus Styropor.

Von Vera König