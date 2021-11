Hannover: Kommt jetzt wieder Maskenpflicht in der City?

Hannover

Von Montag an dürfte die Innenstadt Hannovers wieder rappelvoll werden. Der Weihnachtsmarkt beginnt und das Weihnachtsshopping läuft an. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Inzidenzen sorgt man sich nicht nur im Rathaus um die Folgen. Wie die NP erfuhr, prüft die Region Hannover die Einführung einer Maskenpflicht.

Monatelang hatte in der City gegolten: Zwischen Steintor und Oper musste eine Maske getragen werden. Die Regelung galt auch in vielen anderen Kommunen der Region, betraf noch weitaus länger die Wochenmärkte. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung.

Allgemeinverfügung in der Prüfung

Inzwischen ist das Tragen außerhalb von Einzelhandelsgeschäften und Kaufhäusern freiwillig – und damit Ausnahme. Doch die Pflicht könnte schon in der kommenden Woche zurückkommen – nach Abstimmung mit OB Belit Onay und den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen im Umland.

Die Regelung wäre ein Versuch mehr, das Infektionsgeschehen in der Region Hannover in den Griff zu bekommen. Im bundesweiten Vergleich stehen die Landeshauptstadt und die 20 Umlandkommen derzeit noch relativ gut da. Damit das so bleibt, hat Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Montag und Donnerstag zu zwei Corona-Gipfeln eingeladen. Mit Vertreter von Ärzteschaft, Kliniken und später Hilfsorganisationen besprach er Wege zu mehr Impfbereitschaft.

Großer Kraftakt fürs Impfen

Die Zahl der mobilen Impfteams wird verdoppelt. In den drei Krankenhäusern von Diakovere, also Annastift, Henriettenstift und Friederikenstift, sollen nicht nur Patienten und Patientinnen, sondern auch deren Angehörige geimpft werden können. Die Ärzteschaft bietet 24 zusätzliche Impfsprechstunden an. Bei den Hilfsorganisationen ist großer Wille an Zusammenarbeit vorhanden. Rettungssanitäter würden impfen – wenn das Land sie denn ließe. Das machte den Einsatz dann noch flexibler.

Von Vera König