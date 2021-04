Hannover: Kommt die Sirene zurück auf die Dächer?

Hannover

Gefahrenmeldungen auf dem Smartphone wurden nur verzögert übermittelt. Systeme waren überlastet. Sogar das Bundesinnenministerium selbst sprach nach dem Warntag im September 2020 von einem Fehlschlag. Und auch in Hannover berichteten viele anschließend, dass sie von der Aktion gar nichts mitbekommen hätten. Damit das nicht wieder passiert und im Katastrophenfall schnell alle Bürger erreicht werden können, kommt jetzt die Sirene wieder ins Spiel.

„Als Konsequenz aus dem Warntag 2020 soll die Sinnhaftigkeit einer Wiedereinführung einer Sirenenalarmierung für das Gebiet der Landeshauptstadt geprüft werden“, sagt Michael Hintz, Sprecher der Feuerwehr Hannover, die in der Stadt für den Katastrophenschutz zuständig ist. In der zweiten Jahreshälfte sollen die Untersuchungen starten. Die Feuerwehr will sich über die verschiedenen Techniken sowie die Leistungsfähigkeiten der Sirenen am Markt informieren, mögliche Standorte ermitteln und dann die Kosten einer Wiedereinführung der Sirene als Warnmittel abschätzen.

Bis in die 1990er gab es in Hannover rund 170 Sirenen

Noch bis in die 1990er Jahre hatte es in Hannover ein flächendeckendes Netz mit rund 170 Sirenen gegeben, die mindestens zweimal pro Jahr getestet wurden. Mit dem Ende des Kalten Krieges wollte der Bund dafür jedoch nicht mehr die Mittel zur Verfügung stellen. Die Sirenen wurden abgebaut. Im Katastrophenfall setzt die Feuerwehr zurzeit auf die Warn-Apps NINA und Katwarn, auf Social-Media-Kanäle wie Twitter und Facebook, auf Radio, Fernsehen sowie Lautsprecherwagen. Das gelte auch „bei Großschadenlagen oder bei Evakuierungen infolge von Kampfmittelbeseitigungen“, erklärt Sprecher Hintz.

Doch nicht nur bei der Feuerwehr Hannover scheint sich die Überzeugung durchzusetzen, dass das im Fall der Fälle zu wenig sein könnte. „Ungeachtet der Möglichkeiten, die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung ergeben, ist auch der Ausbau und Betrieb analoger Warnmedien wichtig“, teilt Pascal Kübler, Sprecher im niedersächsischen Innenministerium auf Nachfrage der NP mit. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unterstütze den Ausbau des Sirenennetzes in Deutschland mit 88 Millionen Euro. Zudem wolle man länderübergreifend ein bundesweites Warnmittelkataster anlegen.

Land: Konzept hat sich am Warntag „grundsätzlich bewährt“

Das Auslösekonzept in Niedersachsen habe sich „grundsätzlich bewährt, jedoch muss es besser mit Beteiligten kommuniziert werden“, sagt Kübler. Neben den verschiedenen Warn-Apps seien am Warntag 2020 Meldungen auch auf rund 5700 Stadtinformationstafeln veröffentlicht worden.

Zudem seien an einigen Teststandorten in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk Empfänger des Digitalradios DAB+ angesteuert worden. „Auch dies soll für den Warntag 2021 ausgebaut werden. Und nicht zuletzt sind und bleiben Sirenen ein gute zusätzliche Möglichkeit, die Bevölkerung in besonderen Gefahrensituationen zu alarmieren“, so Kübler.

CDU fordert flächendeckend Sirenen in der Region Hannover

Das sieht auch die CDU in der Region so. „Im Umland heulten die Sirenen nur in Burgdorf, Burgwedel und Wennigsen. Die Bilanz dieser Übung war ein Debakel, nicht nur in der Region Hannover, sondern in der gesamten Bundesrepublik“, sagt CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Er hält „die flächendeckende Installation von elektronischen Sirenenanlagen für notwendig“. Die Annahme, dass schon nichts passieren werde, sei „gefährlich und nicht mehr hinnehmbar“. Die Weltpolitik werde „immer undurchsichtiger und unberechenbarer“. Daher müsse „der Bevölkerungsschutz wieder in den Fokus gerückt werden“, fordert Schlossarek.

Die Region sieht beim Wiederaufbau eines Sirenennetzes vor allem das Land in der Pflicht. „Wir brauchen eine Lösung, die über die Kreisgrenzen hinaus geht“, sagt Regionssprecherin Carmen Pförtner. Zum Beispiel gebe es zurzeit nicht einmal ein klar definiertes Sirenensignal für den Katastrophenfall.

von Christian Bohnenkamp