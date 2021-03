Hannover

Bilder an den Wänden? Skulpturen in den Gängen? Und Hängeobjekte von den Decken? Corona heißt für Künstler: keine Ausstellungen, keine Einnahmen. Viele fühlen sich von der Politik vergessen. Da scheint die Idee der CDU nicht abwegig: Die Fraktion möchte das Impfzentrum auf dem Messegelände zur Bühne für lokale und regionale Künstler machen. Die Kunstszene sei durch den aktuellen Lockdown massiv betroffen und gleichzeitig würden sich viele Menschen nach Ablenkung, Inspiration und Kreativität sehnen, so die CDU. Und: Viele Bürger verbringen nun eine gewisse Zeit im naturgemäß medizinisch nüchtern ausgestatteten Impfzentrum, da täte ihnen Zerstreuung gut.

„Kunst im Impfzentrum“ kommt aus dem bayerischen Straubing an. Dort sind in einer zum Impfzentrum umfunktionierten Messehalle ähnlich Hannover seit Januar 80 Werke von 42 Künstlern, eine Idee von einer Künstlergemeinschaft aus Niederbayern. Im Impfzentrum hängen seither farbenfrohe Gemälde von grauen Trennvorhängen, davor weiße Stühle für die Impfwilligen. Im Wartebereich thronen Skulpturen auf weißen Sockeln. Hintergrund: Die Ausstellung hätte eigentlich zu Weihnachten im Herzogsschloss in Straubing eröffnet werden sollen, wurde jedoch wegen der Coronakrise abgesagt.

CDU: Menschen wollen sich an etwas aufrichten in diesen Zeiten

„Kunst im Impfzentrum erfüllt aus unserer Sicht gleich zwei wichtige Aspekte“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Zum einen ermögliche es Künstlern, die durch die Pandemiebekämpfung übermäßig stark beeinträchtigt seien, ihre Kunst wieder zu präsentieren. „Zum anderen gibt es bei den Menschen ein tiefes Bedürfnis, sich in diesen herausfordernden Zeiten an etwas aufzurichten.“ Welcher Ort böte sich deshalb aktuell mehr an als ein Impfzentrum? Die CDU hatten ihren Vorschlag am Freitag im Kulturausschuss eingebracht, die SPD zog den Vorschlag zwar in ihre Fraktion, sprach aber von einer „interessanten Idee“. Das Thema kommt also bald wieder. Und geimpft wird ja noch länger.

Von Andreas Voigt